ബംഗ്ല പത്രത്തിൽ മോദി: ‘ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ റഹ്മാന്‍ അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ...’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ദ്വിദിന ബംഗ്ലദേശ് സന്ദർശനത്തിനു മുന്നോടിയായി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഊഷ്മള ബന്ധത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രത്യേക ലേഖനം ബംഗ്ല ദിനപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ബംഗ്ലദേശിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ റഹ്മാന്റെ നൂറാം ജന്മ വാർഷികവും ബംഗ്ലദേശ് ദിനവും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആചരിക്കുന്നത്. ‘ബംഗബന്ധു’ റഹ്മാനെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും മോദി ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

മുജീബുർ റഹ്മാൻ 1975ൽ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡം എത്രത്തോളം പരിണാമപ്പെട്ടേനെയെന്നും ലേഖനത്തിൽ മോദി എഴുതി. ബംഗബന്ധു ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബംഗ്ലദേശും നമ്മുടെ മേഖലയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പരിണാമപ്പെട്ടേനെ. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലദേശും ഇപ്പോൾ നേടിയെടുത്തതൊക്കെ വളരെ മുൻപേ നമുക്ക് നേടാനായേനെ, 2015ലെ അതിർത്തി നിർണയ കരാറിനെ സ്മരിച്ച് മോദി എഴുതി. സ്വന്തം വീട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മക്കളായ ഷെയ്ഖ് റഹാനയും ഷെയ്ഖ് ഹസീനയും വിദേശത്തായിരുന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

‘ബംഗബന്ധുവിന്റെ ജീവിതം ഒരു പോരാട്ട കഥയാണ്. എതിർപ്പും ക്രൂരതയും ഏറ്റുവാങ്ങിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം അചഞ്ചലനായി നിന്നു. ബംഗമാത ഷെയ്ഖ് ഫസീലതുന്നെസ്സയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജസ്രോതസ്സ്. കുടുംബത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടികളിൽ സഹികെട്ട് ഒരിക്കൽ അവർ പോലും മുജീബുർ റഹ്മാനോട് പിന്മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് പൂർത്തിയാക്കപ്പെടാത്ത ഓർമക്കുറിപ്പുകളിൽനിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ, അപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മറുപടിയേ ഉള്ളൂ – തനിക്കു മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ഇല്ല.’ ദി ഡെയ്‌ലി സ്റ്റാറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എഴുതി.

‌കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആദ്യമായാണ് മോദി വിദേശയാത്ര പോകുന്നത്. ബംഗ്ലദേശിന്റെ സാമ്പത്തിക, വികസന നേട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ എക്കാലവും ഉണ്ടാവുമെന്ന ഉറപ്പും ഈ സന്ദർശനത്തിലൂടെ അടിവരയിടാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണ്. മഹാമാരിയെത്തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ചിരുന്ന സന്ദർശനം പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം സൗഹൃദ അയൽ രാജ്യത്തേക്കാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നു നടക്കുന്ന ബംഗ്ലദേശ് ദേശീയ ദിന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന മോദിയെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.

English Summary: "Had Sheikh Mujibur Rehman Not Been Assassinated...": PM Modi's Op-Ed