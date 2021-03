മിസ്ത്രിക്ക് തിരിച്ചടി; ടാറ്റ സൺസിന്റെ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ടാറ്റ-മിസ്ത്രി കേസിൽ ടാറ്റ സൺസിന്റെ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച് സുപ്രീകോടതി. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാതൃ കമ്പനിയായ ടാറ്റ സൺസിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്നു സൈറസ് മിസ്ത്രിയെ പുറത്താക്കിയതിനാണു സുപ്രീം കോടതിയുടെ അംഗീകാരം.

മിസ്ത്രിയെ തിരികെ നിയമിച്ച ദേശീയ കമ്പനി നിയമ അപ്‌ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ (എന്‍സിഎല്‍എടി) ഉത്തരവിനെതിരെ ടാറ്റ സണ്‍സും രത്തന്‍ ടാറ്റയും നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.

‘മിസ്ത്രിയെ പുറത്താക്കിയ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു. നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയർന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന് അനുകൂലമാണ്’– സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. ടാറ്റ സൺസിന്റെ ചെയർമാൻ, ടിസിഎസിന്റെ ഡയറക്ടർ, ടാറ്റ ടെലിസർവീസസ്, ടാറ്റ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നിവയുടെ തലപ്പത്തുനിന്നു നീക്കപ്പെട്ട മിസ്ത്രിയെ ദേശീയ കമ്പനി നിയമ അപ്‌ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലാണ് ഉത്തരവിലൂടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.

മിസ്ത്രിയുടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ ഓഹരിയുടമകളുടെ താൽപര്യത്തിന് എതിരാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഹർജി. 2016 ഒക്ടോബർ 24നാണ് മിസ്ത്രിയെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കിയത്. പിൻഗാമിയായി ബോർഡ് കണ്ടെത്തിയ എൻ.ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നിയമനം നിയമപരമല്ലെന്നും ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ടാറ്റ സൺസിനെ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ‍് കമ്പനിയിൽനിന്നു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റ‍ഡ് ആയി മാറ്റിയ തീരുമാനവും ട്രൈബ്യൂണൽ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാൻ എൻ. ചന്ദ്രശേഖരൻ (Photo by INDRANIL MUKHERJEE / AFP)

ടാറ്റ സണ്‍സ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണെന്ന തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേശീയ കമ്പനി നിയമ അപ്‌ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിയെന്നും രത്തൻ ടാറ്റ സുപ്രീംകോടതിയിൽ വാദിച്ചു. മിസ്ത്രിയുടെ നിയമനം പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെന്നും പ്രഫഷണല്‍ മികവ് പരിഗണിച്ചുള്ളതാണെന്നുമാണ് ടാറ്റയുടെ വാദം. എസ്പി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിനിധിയായല്ല മിസ്ത്രിയെ നിയമിച്ചതെന്നും ടാറ്റ വാദിച്ചു.

ടാറ്റ സൺസിന്റെ ഭരണവ്യവസ്ഥയാകെ ഒറ്റയടിക്കു തകിടം മറിക്കുന്ന ഉത്തരവാണ് ട്രൈബ്യൂണൽ പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും സൈറസിനെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന നിലപാട് ഗ്രൂപ്പിലെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളിലടക്കം വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ടാറ്റ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞു. വ്യവസായികളായ ഷപൂർജി പല്ലോൻജി കുടുംബത്തിലെ സൈറസ് മിസ്ത്രി 2012ലാണ് ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാനായി സ്ഥാനമേറ്റത്.

എന്നാൽ മുൻ ചെയർമാനും ടാറ്റ കുടുംബത്തിലെ കാരണവരുമായ രത്തൻ ടാറ്റയുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നത മൂർച്ഛിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 2016 ഒക്ടോബറിൽ സൈറസിനെ പുറത്താക്കി. ടാറ്റ സൺസിൽ 18.4% ഓഹരിയുണ്ടായിരുന്ന ഷപൂർജി പല്ലോൻജി കുടുംബം ഇതിനെതിരെ ദേശീയ കമ്പനി ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള നിയമ യുദ്ധമാണ് ഉന്നതതലമായ അപ്‌ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ വിധിയിലെത്തിയത്.

18.5% ഓഹരി ഷപൂർജി പല്ലോൻജി കുടുംബത്തിനുണ്ടെങ്കിലും 15.5 ശതമാനവും വോട്ടവകാശമില്ലാത്ത മുൻഗണനാ ഓഹരികളാകയാൽ, ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരിയുടമകൾ എന്ന നിലയിൽ കമ്പനി ഭരണത്തിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനാവില്ലെന്നാണു ട്രൈബ്യൂണൽ മുംബൈ ബെഞ്ച് വിധിച്ചത്. ഇതിനു 10% ഓഹരി വേണമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. പക്ഷേ സൈറസ് അപ്പീൽ നൽകിയപ്പോൾ അപ്‌ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ വ്യവസ്ഥ ഇളവു നൽകുകയായിരുന്നു.

English Summary: In Big Win For Tata Sons, Supreme Court Backs Removal Of Cyrus Mistry