‘2017ലെ കൊലയ്ക്കു പ്രതികാരം’; അംബാലയിൽ 2 പേരെ അജ്ഞാതർ വെടിവച്ചു കൊന്നു

അംബാല∙ ചണ്ഡിഗഡിൽനിന്നുള്ള രണ്ടു പേരെ ഹരിയാന അംബാല നഗരത്തിലെ കൽക ചൗക്കിൽ അജ്ഞാതർ വെടിവച്ചു കൊന്നു. ഗുണ്ടാകുടിപ്പകയാണെന്നാണ് വിവരം. കൊല്ലപ്പെട്ടവർ ജില്ലാ കോടതിയിൽനിന്നു തിരികെ വരികയായിരുന്നു. രാഹുൽ (26), പർദീപ് (പഞ്ച – 22) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രണ്ടുപേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

കൊലപാതകത്തിനുശേഷം ദേവീന്ദർ ബാംബിയ സംഘത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സമൂഹമാധ്യമ പേജിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പോസ്റ്റിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2017ൽ സാകേത്രി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം അമിത് ശർമ എന്നയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനുള്ള പ്രതികാരമാണ് ഈ കൊലയെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമപേജിലൂടെ അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, പൊലീസ് ഈ അവകാശവാദം പരിശോധിക്കുകയാണ്.

ജഡ്ജി ഹാജരാകാത്തതിനാൽ കോടതിയിൽനിന്നു മടങ്ങുന്ന വഴിയാണ് ആക്രമണം. 7–10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വെടിവയ്പ്പു കഴിഞ്ഞെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ വിവരിക്കുന്നത്. കോടതിയിൽനിന്നു മടങ്ങുകയായിരുന്ന കാറിനു നേർക്ക് അക്രമികൾ വന്ന വാഹനം ഇടിപ്പിച്ചു. വെടിവയ്പ്പിൽ കാറിന്റെ ജനൽച്ചില്ലുകൾ തകർന്നു. അക്രമത്തിനുശേഷം പഞ്ചാബ് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടത്.

English Summary: Two killed in Ambala shooting; on Facebook page, gang says ‘took revenge for 2017 murder’