എയർ ഇന്ത്യയുടെ 100 ശതമാനം ഓഹരിയും വിറ്റഴിക്കും: ഹർദീപ് സിങ് പുരി

ന്യൂഡൽഹി∙ കടക്കെണിയിലായ ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനി എയർ ഇന്ത്യയുടെ 100 ശതമാനം ഓഹരിയും വിറ്റഴിക്കുമെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി. 100 ശതമാനം ഓഹരിയും വിറ്റഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചുപൂട്ടുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റു വഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘എയർ ഇന്ത്യയുടെ 100 ശതമാനം ഓഹരിയും വിറ്റഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എയർ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല ആസ്തിയാണെങ്കിലും 60,000 കോടി രൂപയുടെ കടമുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന യോഗത്തിൽ, എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ 64 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലേലത്തുക അറിയിക്കണമെന്ന് നിർദശേം നൽകി. ഒരു മടിയുമില്ലാതെയാണ് ഇത്തവണ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഓഹരികൾ ലേലം വിളിക്കാൻ ഒന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

