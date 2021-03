‘മ്യാൻമർ സായുധസേന തലകുനിക്കേണ്ട ദിനം’; കൊല്ലപ്പെട്ടത് 90 പ്രതിഷേധക്കാർ

യാങ്കൂൺ∙ മ്യാൻമറിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വെടിയേറ്റ് ശനിയാഴ്ച മാത്രം കുറഞ്ഞത് 90 പ്രതിഷേധക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. സുരക്ഷാ സേന ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ജനാധിപത്യം നിലനിർത്താനായി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഭരണകക്ഷി നേതാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും അക്രമസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.

രാജ്യം സായുധസേനാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ തലയ്ക്കും കഴുത്തിനും വെടിയേൽക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് യാങ്കൂൺ, മണ്ഡലേ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ നിരവധി ആളുകൾ നിരത്തിലിറങ്ങി. മുന്നൂറിലധികം നിരപരാധികളായ നാട്ടുകാരെ കൊന്നശേഷമാണ് സൈനിക മേധാവികൾ സായുധസേനാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതെന്നു പട്ടാള അട്ടിമറിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന സംഘം പറഞ്ഞു. മ്യാൻമർ സായുധസേന തലകുനിക്കേണ്ട ദിനമാണിതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.



യാങ്കൂണിലെ ദലയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ ഓടിക്കുന്നതിനായി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ നാലു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് മ്യാൻമർ നൗ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പത്തോളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.



തദ്ദേശീയ അണ്ടർ 21 ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ കളിക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർ ഇൻസെ ജില്ലയിൽ വെടിവയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മണ്ഡലയിൽ 13 പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ശനിയാഴ്ച മാത്രം കുറഞ്ഞത് 90 പേരെങ്കിലും രാജ്യത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് മ്യാൻമർ നൗവിന്റെ റിപ്പോർട്ട്.



English Summary : Day Of Shame For Myanmar Armed Forces, Says Anti-Junta Group As 90 Killed