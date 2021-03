‘തലശ്ശേരിയിൽ ബിജെപി പത്രിക നൽകിയത് ജയിക്കാൻതന്നെ’; ഇനിയാർക്ക് വോട്ടു ചെയ്യും?

കണ്ണൂർ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തലശേരിയിൽ ബിജെപി നൽകിയ നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിപ്പോയതിനെ തുടർന്ന് നിയമ പോരാട്ടത്തിലാണ് പാർട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ.ഹരിദാസ്. ചിഹ്നം അനുവദിക്കാനുള്ള അപേക്ഷയിൽ ദേശീയ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒപ്പില്ലാതിരുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രിക തള്ളിപ്പോയത്. ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പത്രിക സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല.

ബിജെപി നിയമ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ പറ്റിയതു പോലുള്ള പിഴവുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പാർട്ടിയിൽ സ്ഥിര സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഹരിദാസ് പറയുന്നു. തലശ്ശേരിയിൽ ബിജെപി ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും തീരുമാനമായിട്ടുമില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പദ്ധതികളെപ്പറ്റി ഹരിദാസ് മനോരമ ഓൺലൈനോട് സംസാരിക്കുന്നു...

എന്താണ് ഇപ്പോൾ തലശേരിയിൽ ബിജെപിയുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും താങ്കളുടെയും അവസ്ഥ?

തലശ്ശേരിയിൽ ഇനി ബിജെപി എന്ത് നിലപാടെടുക്കുന്നോ ആ നിലപാട് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും സ്വീകരിക്കും. സ്വാഭാവികമായും ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പിഴവു പറ്റി. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമെന്നു പറയുന്നതു സാമൂഹിക സേവനമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാം, തോൽക്കാം. പക്ഷേ, അതൊന്നും മാനസികമായി ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ജയിക്കുമെന്നും നാളെ എന്തെങ്കിലുമാകുമെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷയിലല്ല ആരും ബിജെപിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

കണ്ണൂർ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീരണമെന്നു കരുതിയല്ല ആളുകൾ ബിജെപി പ്രവർത്തകരാകുന്നത്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു കടമയുണ്ട്. അത് നിർവഹിക്കലാണു പ്രധാനം. ജനാധിപത്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നത് പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ്.

ബിജെപിക്ക് വോട്ട് വർധിപ്പിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തല്ലേ ഇത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥയുണ്ടായത്?

അതു നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർന്നിട്ടില്ല. പ്രവർത്തകരുടെ കഠിനാധ്വാനംകൊണ്ടു വളർത്തിയെടുത്ത പാർട്ടിയാണു ബിജെപി. ഇതിലും വലിയ പ്രതിസന്ധികളും നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകങ്ങളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഓരോ പ്രവർത്തകന്റെയും ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുത്ത് വീണ്ടും പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നു പ്രചരിക്കുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ സത്യമില്ലെന്നു പ്രവർത്തകർക്ക് അറിയാം. പ്രവർത്തകരിൽ നേതാക്കൾക്കും നേതാക്കളിൽ പ്രവർത്തകർക്കും വിശ്വാസമുള്ള പാർട്ടിയാണ് ബിജെപി. പരസ്പരം വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണിത്. എവിടെയാണോ പാകപ്പിഴ വന്നത് അക്കാര്യം പരിശോധിക്കും. ആ പാകപ്പിഴ നികത്തി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകും. മറ്റു പാർട്ടിയിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനാർഥി എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുകയെന്ന് കഴിഞ്ഞകാല സംഭവ വികാസങ്ങളെടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ മതി.

രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിത്വം നിഷേധിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഏതു രീതിയിലായിരുന്നു സംഭവങ്ങളെന്ന് അറിയാമല്ലോ. നേതാക്കളുടെ കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ വരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ. സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോഴും കിട്ടാത്തപ്പോഴുമെല്ലാം പലതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിത്താൻ. തന്നേക്കാൾ വലുത് പാർട്ടിയാണെന്നു ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഓരോ ബിജെപി പ്രവർത്തകനും.

ചിത്രം: സമൂഹമാധ്യമം

ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിയെല്ലാം തരണം ചെയ്യാൻ ബിജെപിക്ക് ശേഷിയുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുത്തു മുന്നോട്ടു പോകാൻ ബിജെപിക്ക് സാധിക്കും. പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും അതോടൊപ്പം നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും കമ്മിറ്റികളും ഉണ്ടാകും. പാർട്ടി അനുഭാവികളും കുടുംബങ്ങളും അതോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.

മത്സരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ തലശ്ശേരിയിൽ ബിജെപി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുമായിരുന്നുവെന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ?

രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കല്ല ജില്ലയിലെ 11 മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിത്തന്നെയാണ് ബിജെപി മത്സരിക്കുന്നത്. തലശ്ശേരിക്കു മാത്രമായി ഒരു പ്രാധാന്യം കാണുന്നില്ല. തലശ്ശേരിയിലും വിജയിക്കാൻ തന്നെയാണു പത്രിക നൽകിയിരുന്നത്. ദേശീയ അധ്യക്ഷന്റെ ഒപ്പ് പത്രികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒപ്പിട്ട ഫോം ഓൺലൈനായി അയച്ചു തരികയും അതിന്റെ പ്രിന്റ്ഔട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയാറായില്ല. അതിന്റെ കൂടെ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയെങ്കിലും അതും സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നത്.

ബിജെപിയുടെ പത്രിക തള്ളിയതിനെപ്പറ്റി അഭിഭാഷകൻ വിശദീകരിക്കുന്നു (ചിത്രം: മനോരമ)

വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതികളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നു കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിറവത്ത് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുടെ കർണാടക സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ റോബിൻ മാത്യു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായിട്ടല്ല പത്രിക നൽകിയിരുന്നത്. സമാജ് വാദി പാർട്ടിയുടെ പേരിലായിരുന്നു അത്. അവിടെ ചിഹ്നത്തിനുള്ള ഫോം ഒപ്പിട്ടു നൽകാൻ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തലശ്ശേരിയിലേതു പ്രശ്നമായപ്പോഴാണ് പിറവത്തെ തീരുമാനം റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ സമയം അനുവദിച്ച് റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ എഴുതി കൊടുത്ത കടലാസ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എല്ലാ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർമാർക്കും ഒരു നിയമമല്ലേ?

തലശ്ശേരിയിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയുടെ പത്രികയിൽ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഒപ്പിട്ടില്ല എന്ന ചോദ്യമാണല്ലോ സിപിഎം ഉയർത്തുന്നത്?

അടിസ്ഥാനരഹിതമായ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം മാത്രമാണത്. അന്തർധാരയെല്ലാം കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും തമ്മിലാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് വാങ്ങിയാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ പഞ്ചായത്ത് സിപിഎം ഭരിക്കുന്നത്. അതു രാജിവച്ചിട്ടു പറയട്ടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എസ്ഡിപിഐക്ക് സ്വന്തം വാർഡ് വിട്ടുകൊടുത്ത് ജയിപ്പിച്ചെടുത്ത പാർട്ടിയാണ് സിപിഎം.

തരാതരം പോലെ വർഗീയവാദികളെ കൈപിടിച്ചു നടക്കുന്ന പാർട്ടിയാണത്. ബംഗാളിലും തമിഴ്നാട്ടിലും അസമിലും കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെയാണ് സിപിഎം നടക്കുന്നത്. ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ കൂടെയിരുത്തിയാണ് യച്ചൂരി പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെയെത്തുമ്പോൾ എന്തിനാണ് സിപിഎം മാത്രമാണെന്നു പറയുന്നത്. കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും സയാമീസ് ഇരട്ടകളാണ്. അവർ കള്ള പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ്.

തലശ്ശേരിയിൽ ബിജെപി ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന തീരുമാനം എപ്പോഴുണ്ടാകും?

ബിജെപി ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന തീരുമാനം സംഘടനാ തലത്തിൽ ഉണ്ടാകും. നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയും അംഗീകരിക്കും.

തലശ്ശേരിയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായതു പോലുള്ള പാകപ്പിഴ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തു കരുതലാണ് സ്വീകരിക്കുക?

ഞങ്ങൾക്കു വന്നിട്ടുള്ള പിഴയുടെ വലുപ്പം എത്രയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ല. പാർട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ വീഴ്ചയെപ്പറ്റി പരിശോധിക്കും. ഭാവിയിൽ പിഴവു വരാതിയിരിക്കാൻ മുൻകരുതലുകളെടുക്കും.

അതിനു സംവിധാനമൊരുക്കും. പ്രവർത്തകർക്ക് സ്വാഭാവികമായും മനോവിഷമം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ മനോവിഷമത്തെ കുറിച്ച് പ്രവർത്തകരുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ പ്രവർത്തകർക്കു മുന്നിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബിജെപിക്ക് തലശ്ശേരിയിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുടെ വാതിൽ അടഞ്ഞതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ?

ബിജെപി ഘട്ടംഘട്ടമായി വളർന്ന പാർട്ടിയാണ്. ചെറിയ സംഘടനയിൽനിന്ന് ത്യാഗോജ്വല പ്രവർത്തനം നടത്തി വളർന്നു വന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാൻ ബിജെപിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. വരും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കാനും മുന്നേറാനും ശേഷിയുണ്ട്. ബിജെപി വിപുലമായ അടിത്തറയുണ്ടാക്കി മുന്നേറും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസ് വിധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തലശ്ശേരിയിൽ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ?

ബിജെപി നിയമപരമായ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. തുടർന്നും പോരാടും. അന്തിമ വിജയം കാണും വരെ പോരാടും. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏതു രീതിയിലാണ് ബിജെപിയോട് അനീതി കാട്ടിയതെന്നു പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള പോരാട്ടമാണത്.

English Summary: Nomination Rejected in Thalassey; What is next for BJP? N Haridas Replies