മലപ്പുറം∙ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതായാൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അപകടത്തിലാവുമെന്ന തിരിച്ചറിവ് ജനങ്ങളിലുണ്ട്. മലപ്പുറം കോട്ടയിൽ വിള്ളൽ വീഴില്ല.

സൗജന്യ നിരക്കില്‍ അരി നല്‍കാന്‍ തുടങ്ങിയത് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരാണ്. നികുതി പരിഷ്കാരത്തില്‍ ഇടതു സര്‍ക്കാരിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായില്ല. ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഖജനാവ് കാലിയാകാന്‍ കാരണമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറ‍ഞ്ഞു.



English Summary: People know the importance of Congress: PK Kunhalikutty