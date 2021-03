പത്താംക്ലാസുകാരന്റെ വക തുരുതുരാ ഉമ്മ; സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് ചെന്നിത്തല

ഹരിപ്പാട്∙ പുതുമയുള്ള മനോഹരചിത്രം പങ്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ഒരു പത്താം ക്ലാസുകാരൻ ചെന്നിത്തലയെ തുടരെ ഉമ്മവയ്ക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പേജുകളിലും ചിത്രം വൈറലായി.

ചെന്നിത്തലയുടെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ:

പുതുതലമുറയുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഏറ്റുവാങ്ങിയ മുഹൂർത്തം. ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടയിലാണ് കരുവാറ്റ ഹിന്ദി മഹാ വിദ്യാലത്തിലെത്തിയത്. കൗമാരക്കാർ ആഹ്ലാദത്തോടെ വരവേൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ്, പത്താംക്ലാസുകാരനായ റിസ്വാൻ ഓടിയെത്തിയത്. ചേർത്തുപിടിച്ചു തുരുതുരാ ഉമ്മ നൽകി. നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഹൃദയത്തിലേറ്റു വാങ്ങുന്നു.



English Summary : Ramesh Chennithala explains about some beautiful moments during election campaign