4000 കോടിയുടെ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ച ഇഎംസിസി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിലുള്ളത് 10,000 രൂപ മാത്രം

കൊല്ലം ∙ തനിക്കു 10,000 രൂപയുടെ മാത്രം സ്വത്തെന്നു 4000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി സമര്‍പ്പിച്ച ഇഎംസിസി ഡയറക്ടറുടെ സത്യവാങ്മൂലം. കുണ്ടറയിൽ മന്ത്രി ജെ.മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് എതിരെ മത്സരിക്കുന്ന ഷിജു എം.വർഗീസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനു സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ഇന്ത്യയിൽ വസ്തുവകകളില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നവർ സ്വന്തം പേരിൽ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ള സ്വത്തുവിവരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ അറിയിക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം.



English Summary: EMCC owner and Independent candidate from Kundara claims he owns assets worth Rs 10,000 only