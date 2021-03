‘എല്ലാം പരസ്യമാക്കേണ്ടതില്ല’: പവാറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തള്ളാതെ അമിത് ഷാ

മുംബൈ∙ എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന അഭ്യൂഹം തള്ളാതെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ‘എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്യമാക്കേണ്ടതില്ല’ എന്നായിരുന്നു ഇതെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് അമിത് ഷായുടെ മറുപടി. ശരദ് പവാറും അമിത് ഷായും ശനിയാഴ്ച അഹമ്മദാബാദിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നായിരുന്നു പുറത്തുവന്ന വാർത്ത.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശിവസേന–എൻസിപി–കോൺഗ്രസ് സഖ്യ സർക്കാരിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പുകയുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കു പിന്നാലെയാണ് എൻസിപി അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്. അഹമ്മദാബാദിലെ ഒരു ഫാം ഹൗസിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ എൻസിപി നേതാവ് പ്രഫുൽ പട്ടേലും പങ്കെടുത്തതായി സൂചനയുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖിനെതിരായി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് മഹാവികാസ് അഘാഡി സർക്കാരിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പുകഞ്ഞുതുടങ്ങിയത്. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് മുംബൈയിലെ ഹോട്ടലുകളിലും ബാറുകളിലുംനിന്ന് പ്രതിമാസം 100 കോടി രൂപ പിരിച്ചുനൽകാൻ അനിൽ ദേശ്മുഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നു മുംബൈ മുൻ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പരംബീർ സിങ്ങാണ് ആരോപിച്ചത്.

മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വീടിനടുത്തു സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി കാർ കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സച്ചിൻ വാസെയോടാണു പണം പിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നു പരംബീർ പറയുന്നു. ദേശ്മുഖിനെതായി ആരോപണം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് ശരദ് പവാർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ, ശിവസേനയ്ക്കു മേൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനാണ് അമിത് ഷാ, ശരദ് പവാറിനെ കണ്ടതെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

English Summary: "Everything Need Not Be Made Public": Amit Shah On Meeting Sharad Pawar