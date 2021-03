കാർ കൂട്ടിയിടിച്ചതിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ തർക്കം കൂട്ടത്തല്ലായി; 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ എയ്‌റോസിറ്റിയിൽ രണ്ടു കാറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചതിനെ തുടർന്നു കൂട്ടത്തല്ല്. സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാറുകൾ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ജനകുപുരി നിവാസി തരൻജിത് സിങ് (31), പ്രോപ്പർട്ടി ഡീലറായ ചാവ്‌ല സ്വദേശി നവീൻ കുമാർ (29) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

രണ്ടുപേർക്കും ക്രിമിനൽ ചരിത്രമില്ലെന്നും സംഘർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. തരൻജിത്തും നവീനും അത്താഴം കഴിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇവരിൽ ഒരാളുടെ കാർ മറ്റേയാളുടെ കാറുമായി ചെറുതായി മുട്ടി. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇരുവരും തർക്കമായി.

മറ്റു നിരവധി പേരും തർക്കത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവരെയും ആക്രമിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോയിൽ നിരവധി പേർ പരസ്പരം വഴക്കിടുന്നത് കാണാം. രണ്ടുമൂന്നു സ്ത്രീകളും അവരോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്.

രണ്ടു കൂട്ടരും പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ചതിനും മറ്റു വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവെന്നും സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Group Fight Erupts Near Delhi Airport After Two Cars Scrape Each Other