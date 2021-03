ആശുപത്രിയില്‍ വെടിവയ്പ് നടത്തി രക്ഷപ്പെട്ട കുറ്റവാളിയെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊലപ്പെടുത്തി പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി ജിടിബി ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് െപാലീസിനു നേരേ വെടിയുതിർത്തശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട കുപ്രസിദ്ധമായ ഗോഗാ സംഘാംഗത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പൊലീസ് വെടിവച്ചു കൊന്നു. കുല്‍ദീപ് ഫാസ എന്ന കുറ്റവാളി ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കുൽദീപ് ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഇതിനുശേഷം വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ രോഹിണി സെക്ടർ 14ലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഫാസ. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫാസ താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റ് വളഞ്ഞ സ്‌പെഷ്യല്‍ സെല്‍ സംഘം കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കൂട്ടാക്കാതെ പൊലീസിനു നേരേ ഇയാൾ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ തിരിച്ചടിച്ചുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. വെടിവയ്പിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കുല്‍ദീപ് ഫാസയെ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരിച്ചു.

കുല്‍ദീപ് ഫാസ ചികില്‍സയ്ക്കായി ജിടിബി ആശുപത്രിയിൽ അടിക്കിടെ എത്താറുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹി ജിടിബി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. കുൽദീപിന്റെ കൂട്ടാളികൾ പൊലീസിനു നേരെ മുളുകുപൊടി വിതറിയതിനു ശേഷം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

വെടിവയ്പിൽ കുൽദീപിന്റെ ഒരു അനുയായി കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരാൾക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കവർച്ച, തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് ഗോഗാ ഗ്യാങ്. രോഹിണി സെക്ടർ 14 ലെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഫാസയെ ഒളിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിച്ച രണ്ടുപേരെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

