പത്തനംതിട്ട∙ പ്രചാരണ വാഹനത്തിന്റെ ഒരുവശത്തെ മറ പൊളിഞ്ഞ് 3 പേർക്ക് പരുക്ക്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി റിങ്കു ചെറിയാന്റെ പ്രചാരണ വാഹനത്തിന്റെ വശമാണ് അടർന്നു വീണത്. സ്ഥാനാർഥിക്കൊപ്പം നിന്നിരുന്ന 3 പേർ റോഡിലേക്കു തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റവരെ കോഴ‍ഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അയിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രചാരണത്തിനിടെ പുതിയകാവിനു സമീപമാണ് അപകടം. സ്ഥാനാർഥിക്ക് പരുക്കില്ല.



English Summary: 3 injured during election campaign in Pathanamthitta