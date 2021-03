‘മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിനിടെ ബംഗ്ലാദേശിൽ അക്രമത്തിന് ഭീകര സംഘടന പദ്ധതിയിട്ടു’

ധാക്ക∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദർശന വേളയിൽ പൊലീസ്, മാധ്യമങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ വ്യാപക അക്രമത്തിന് ഭീകരസംഘടന തയാറെടുപ്പ് നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ബംഗ്ലാദേശ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസിന്റേതാണ് റിപ്പോർട്ട്.

തുടർച്ചയായി അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി വലിയ തോതിൽ പണം മുടക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ പലയിടങ്ങളിൽ വ്യാപക അക്രമങ്ങൾ നടത്തി ബംഗ്ലാദേശിലെ ക്രമസമാധാനനിലയെ ചൊല്ലി ബംഗ്ലദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്കെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടനയുടെ 60 ശതമാനം പ്രവർത്തകരും രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിലേക്ക് പോകാൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ആവശ്യമെങ്കിൽ ചിലരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യണമെന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി, ഹെഫാസത്തെ ഇസ്‌ലാം എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കൾ ഉടമകളായ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, മതസ്ഥാപനങ്ങൾ, താമസ സൗകര്യമുള്ള ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നിർദേശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

English Summary: Bangladesh intelligence report warned of bloodshed, attacks during Narendra Modi's visit; says news agency