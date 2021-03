ഇനി അതിതീവ്ര പ്രചാരണം; മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തനവുമായി ബിജെപി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇനി ഏഴ് ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ കേരളത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് എന്ത് പ്രചാരണ തന്ത്രമാണ് ബിജെപി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ? കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം പുതിയൊരു തന്ത്രമാണ് നിർദേശിച്ചത്. അവസാനത്തെ ഒരു ആഴ്ച അവസാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം ബിജെപിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരായി ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങാനാണ് നിർദേശം.

ആദ്യഘട്ട പോളിങ് നടന്ന അസമിലും ബംഗാളിലും ഈ തന്ത്രം പരീക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഇറങ്ങുക എന്ന ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശം കേരളത്തിലും ഈയാഴ്ച ബിജെപി നടപ്പാക്കുകയാണ്. സാധാരണ മുഴുവൻ സമയം പ്രവർത്തകർ ബിജെപിയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലും അത് സംസ്ഥാന–ജില്ലാ തലത്തിൽ വരെയാണ് ഉണ്ടാകുക.

എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്ത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തകർ മുഴുവൻ സമയം പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയെന്നതായിരുന്നു ബിജെപി ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയിരുന്നത്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുതലാണ് പുതിയ പ്രവർത്തന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപ് 10 ദിവസം എല്ലാ പ്രവർത്തകരും മറ്റു ജോലികൾ മാറ്റിവച്ച് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങണമെന്നാണ് നിർദേശം.

അത് അവസാനത്തെ ട്രെൻഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനാൽ നിർണായകമാണ്. കേരളത്തിൽ ബിജെപി ജീവൻമരണ പോരാട്ടം ഉറപ്പിച്ച 25 മണ്ഡലങ്ങളിലെങ്കിലും ഈ രീതി പരീക്ഷിക്കാനാണ് ബിജെപി ഒരുങ്ങുന്നത്. 25 മണ്ഡലങ്ങളിൽ കൃത്യമായും ഇത് നടപ്പാക്കും.

രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇതുവരെ ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു പ്രചാരണ പ്രവർത്തനം ആദ്യമായാണ് ബിജെപി പരീക്ഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ഈ ദിവസങ്ങൾ പാർട്ടിയ്ക്കു വേണ്ടി മാറ്റിവച്ച് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങാൻ ആണ് നിർദേശം. ആർഎസ്എസിന്റെ പൂർണപിന്തുണയോടെയുള്ള ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ എതിരാളികളുടെ എല്ലാ പ്രചാരണത്തിനെയും മറികടക്കാനാകുമെന്ന് ബിജെപി കരുതുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലുമെത്തണം, സന്ദേശം കൈമാറണം. കേന്ദ്രസർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മുഴുവൻ പദ്ധതികളും ഓരോ വീട്ടിലുമെത്തിക്കണമെന്നുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബംഗാളിൽ ഭരണം പിടിക്കാനും അസമിൽ ഭരണതുടർച്ചയ്ക്കും കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് ബിജെപി. തമിഴ്നാട്ടിൽ എഐഡിഎംകെ –ബിജെപി സഖ്യവും നിർണായക പോരാട്ടത്തിലാണ്.

കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രം എന്ന ലഘുലേഖ എത്തിക്കും. കേന്ദ്രപദ്ധതികളുടെ പേരുമാറ്റിയ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളെയും അറിയിക്കും. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഇടതുസർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം വിശ്വാസികളെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. സ്വർണക്കടത്തും ഡോളർ കടത്തും വിശദമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും വീടുകളിൽ സംസാരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് പരിശീലനവും നൽകും.

വോട്ടർപട്ടികയുടെ ഓരോ പേജിന്റെയും ചുമതലയുള്ള പേജ് പ്രമുഖൻമാർ മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ മേൽനോട്ടം ഇപ്പോൾ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുനടക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വോട്ടർപട്ടികയുടെ ഓരോ പേജിന്റെ ചുമതലയിലുള്ള പ്രവർത്തകർ ആ പട്ടികയിലെ വീടുകളിൽ നിരന്തരമെത്തി വോട്ടഭ്യർഥിക്കണമെന്നതാണ് നിർദേശം. അവർ വോട്ടുചെയ്യാൻ പോകുന്നതുവരെയുള്ള ചുമതല ഈ പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുമാണ് നിർദേശം.

ആർ.ബാലശങ്കർ തൊടുത്തു വിട്ട വിവാദവും സ്ഥാനാർഥികളുടെ പത്രിക തള്ളിയതും പ്രചാരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബിജെപിയെ പിറകോട്ടടിച്ചുവെന്ന് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 30 ന് പാലക്കാടും 2ന് കോന്നിയിലും പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്തുമെത്തുന്നതോടെ പൂർണതോതിലേക്ക് പ്രചാരണമെത്തിക്കാനാകുമെന്നാണ് ബിജെപി വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: BJP new campaign stategy for kerala assembly election 2021