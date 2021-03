‘സമ്പന്നനു കൂടുതൽ നൽകപ്പെടും, ഇല്ലാത്തവനിൽനിന്ന് ഉള്ളതുകൂടി എടുക്കപ്പെടും’ എന്ന ബൈബിൾ വചനം കോവിഡ് കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ യാഥാർഥ്യമായി. കോവിഡ് മഹാമാരി ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്രനെ കൂടുതൽ ദരിദ്രനാക്കിയപ്പോൾ അതിസമ്പന്നർ കൂടുതൽ സ്വത്ത് വാരിക്കൂട്ടി. 2020–21ലെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 40 വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായിരിക്കുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അതിസമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാകുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇന്ത്യയിലെ 100 അതിസമ്പന്നരുടെ സ്വത്തിൽ 12,97,822 കോടിയുടെ വർധന ഇക്കാലയളവിൽ ഉണ്ടായതായാണ് ബ്രിട്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഓക്സ്ഫാമിന്റെ കണക്കുകളിൽ പറയുന്നത്. ഇത്രയും പണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ 13.8 കോടി ആളുകളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 94,045 രൂപ വച്ച് നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഓക്സ്ഫാം പറയുന്നു.



ഇന്ത്യക്കാരെ ദുരിതത്തിലേക്കു തള്ളിവിട്ട കോവിഡ് കാലം അതിസമ്പന്നരുടെ സമ്പത്തിൽ ചോർച്ചയുണ്ടാക്കിയില്ല എന്നുമാത്രമല്ല അവർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാകുകയും ചെയ്തു. ഹാറുൺ ഗ്ലോബൽ തയാറാക്കിയ സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ 2020ൽ 40 ഇന്ത്യക്കാർകൂടിയാണു കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത്. ബില്യനേഴ്സ് ക്ലബിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ 177 ആയി. അതിസമ്പന്നരുടെ ലോക പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ മുകേഷ് അംബാനി ഒരു സ്ഥാനംകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി. ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ വലിയ സമ്പന്നനാണു മുകേഷ്.



ലോകത്തിൽതന്നെ ഇക്കാലയളവിൽ ഏറ്റവും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് തലവൻ ഗൗതം അദാനിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്ത് ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയായി. ലോക സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ തന്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന 20 പേരെ പിന്നിലാക്കി അദ്ദേഹം 48–ാം സ്ഥാനം നേടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം 32 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറായാണ് ഉയർന്നത്. ഇക്കാലത്ത് 3.2 കോടി ഇന്ത്യക്കാർ ഇടത്തരക്കാരന്റെ ശ്രേണിയിൽനിന്നു താഴേക്കു പോയെന്നാണ് അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്.



ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടേറെപ്പേർ ദാരിദ്ര്യത്തിലായി. ഇന്ത്യയിൽ 9.9 കോടി ഇടത്തരക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് കണക്ക്. ഇവരുടെ എണ്ണം 6.6 കോടിയായി കുറഞ്ഞു. ദിവസം 10 മുതൽ 20 വരെ യുഎസ് ഡോളർ സമ്പാദിക്കുന്നവരെയാണു പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്റർ ഇടത്തരക്കാരന്റെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തുന്നത്. ദിവസം രണ്ട് യുഎസ് ഡോളറിൽ താഴെ വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ എണ്ണം 7.5 കോടി ആയി. കോവിഡ് ആദ്യം ബാധിച്ച ചൈനയിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചമാണ്. ഒരുകോടി പേരാണ് ഇടത്തരക്കാരുടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്തായത്. ദരിദ്രരുടെ പട്ടികയിൽ എണ്ണം കൂടിയില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



