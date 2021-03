റെയ്ഡിൽ കുടുങ്ങി മന്ത്രി ബന്ധുക്കൾ; പിടിച്ചെടുത്തത് 10 കോടിയോളം രൂപ

ചെന്നൈ ∙ രണ്ടു മന്ത്രിമാരുടെ ബന്ധു വീടുകളിൽ ഇന്നലെ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 10 കോടിയോളം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു. ധർമപുരിയിലെ ഹരൂരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടു വലിച്ചെറിഞ്ഞ ചാക്കിൽ നിന്നു 16 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് കൂടുതൽ കർശനമാക്കുമെന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

പണച്ചാക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു

ഹരൂരിൽ അണ്ണാഡിഎംകെ പ്രവർത്തകനായ കുമാറിന്റെ വീട്ടിൽനിന്നാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടു പണം നിറച്ച ചാക്ക് പുറത്തേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. കുമാറിന്റെ ഭാര്യ വനിതയാണു ചാക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. ചാക്കിൽനിന്നു 16 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തു. അന്വേഷണം തുടരുന്നു.

റെയ്ഡിൽ കുടുങ്ങിയത് ഇവർ

മന്ത്രി സമ്പത്തിന്റെ സഹോദരൻ

∙ കണ്ടെടുത്തത് 9 കോടി

മന്ത്രി എം.സി. സമ്പത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഇളങ്കോവന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണു 9 കോടി കണ്ടെടുത്തത്. ധർമപുരി കുമാരസാമി പേട്ടയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണു റെയ്ഡ് നടന്നത്. മന്ത്രി എം.സി.സമ്പത്ത് കടലൂരിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.

മന്ത്രി വിജയഭാസ്കറിന്റെ സഹോദരൻ

∙ കണ്ടെടുത്തത് 50 ലക്ഷത്തിലേറെ

വിരാളിമലയിലെ അണ്ണാഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥി ആരോഗ്യമന്ത്രി സി. വിജയഭാസ്കറിന്റെ സഹോദരൻ ഉദയകുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനപ്പൊതികൾ കണ്ടെടുത്തു. ഉദയകുമാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 50 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ കണ്ടെടുത്തതായി ഐടി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

നോട്ടിനു വോട്ട്: മുൻ മന്ത്രിയുടെ മകനെതിരെ കേസ്

വോട്ടർമാർക്കു പണം നൽകിയ സംഭവത്തിൽ മുൻ മന്ത്രിയും ആലന്തൂർ മണ്ഡലം അണ്ണാഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥിയുമായ ബി. വളർമതിയുടെ മകൻ മൂവേന്ദറിനെതിരെ കേസ്.

മണ്ഡലത്തിലുൾപ്പെട്ട പറങ്കിമലയിൽ ഇവർ വോട്ടർമാർക്കു പണം കൊടുക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ചു ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകർ ബഹളംവച്ചു. മൂവേന്ദർ കാറിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കാർത്തികേയനെ ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകർ പൊലീസിലേൽപ്പിച്ചു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണു മൂവേന്ദറിനെതിരെ കേസെടുത്തത്.

