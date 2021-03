വിരലിൽ മഷിയില്ലാതെ, ഏജന്റുമാരില്ലാതെ അവശ്യ സേവനത്തിലുള്ളവരുടെ വോട്ട്

കൊച്ചി ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവശ്യ സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയവർക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പു കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കള്ള വോട്ടു തടയാനും മറ്റും വേണ്ട സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ഇല്ലാതെ. ഓരോ ബൂത്തുകളിലും എല്ലാ സ്ഥാനാർഥികളുടെയും ഏജന്റുമാർ വേണമെന്നിരിക്കെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പോലും സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഏജന്റുമാരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലാണ് മിക്ക സ്റ്റേഷനുകളിലും വോട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.

അറിയിച്ചിട്ടും ഏജന്റുമാർ എത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന് നിലമ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം വരണാധികാരിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഡിഎഫ്ഒ കെ.ജെ. മാർട്ടിൻ ലോവൽ മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെ കമ്മിഷനിങ്ങിനും ബൂത്ത് ഏജന്റുമാർ എത്തണമെന്നാണ്. അറിയിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആരും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പൊലീസ് സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു സുരക്ഷയ്ക്കായി പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം എന്നിരിക്കെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അറിയിച്ചിട്ടും പൊലീസ് എത്താത്തതാണെന്ന് നിലമ്പൂർ മണ്ഡലം വരണാധികാരിയും പൊലീസിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആവശ്യം അറിയിട്ടിച്ചില്ലെന്ന് നിലമ്പൂർ സിഐയും പറയുന്നു.

പൊലീസ് പട്രോളിങ് സംഘം സ്ഥലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് സിഐയുടെ അവകാശം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോളിങ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് സാന്നിധ്യമില്ലാതിരുന്നതായി സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നു. പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തിയ ബാലറ്റു പേപ്പറുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കടലാസ് പെട്ടികളിലാണ്. വേണ്ടത്ര സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ കാമറയോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കള്ള വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇടയാക്കുമെന്നും പരാതിയുണ്ട്.

ഇതേ ആരോപണം ആബ്സന്റീവ് വോട്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്നു. ആലുവ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാതെ സഞ്ചിയിൽ വോട്ടുചെയ്ത സ്ലിപ്പുകൾ ശേഖരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞത് വാർത്തയായിരുന്നു. സമാനമായ ആരോപണം മറ്റു പല മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിനകം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതതു ദിവസം പോൾ ചെയ്യുന്ന വോട്ടുകൾ സ്ട്രോങ് റൂമുകളിലേയ്ക്കു മാറ്റുമെന്നാണ് വരണാധികാരികളുടെ വിശദീകരണം.

മഷി പുരട്ടാതെ വോട്ടിങ്

വോട്ടു ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ വോട്ടർമാരുടെ വിരലിൽ മഷി പുരട്ടുന്നില്ല എന്നതും കള്ളവോട്ടിന് അവസരമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നിലയിൽ വോട്ടെടുപ്പു ജോലിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇത് സർവീസ് സംഘടനകളും മറ്റും ബാലറ്റുകൾ ശേഖരിച്ച് കൂട്ടമായി വോട്ടു ചെയ്യുന്നതായി ആരോപണം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി വോട്ടു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾക്ക് കയ്യിൽ മഷി പുരട്ടുക അപ്രായോഗികമായതിനാലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ഇത് നിർബന്ധമാക്കാതിരുന്നത്. എന്നാൽ അവശ്യ സർവീസിലുള്ളവരുടെ വോട്ടുകൾ നിശ്ചിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ മഷി പുരട്ടുക പ്രായോഗികമാണ് എന്നിരിക്കെയാണ് ഇത് നിർബന്ധമാക്കാത്തത്.

ഇരട്ട വോട്ടുകൾ ഉള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലും കയ്യിൽ മഷി പുരട്ടാത്തത് കള്ള വോട്ടു ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് എളുപ്പമാക്കും എന്നാണ് ആരോപണം. ഒരാൾ വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള പ്രകാരം തപാൽ വോട്ടു ചെയ്താൽ നിശ്ചിത ബൂത്തിൽ പോസ്റ്റൽ വോട്ടെന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയയ പട്ടികയാകും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക.

എന്നാൽ മറ്റൊരു ബൂത്തിലൊ മണ്ഡലത്തിലൊ ഉള്ള രണ്ടാം വോട്ടിൽ ഇതുണ്ടാവില്ല. കയ്യിൽ മഷിയില്ലാത്തതിനാൽ സാധാരണ പോലെ വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിന് തടസമുണ്ടാകില്ല എന്നതാണു വസ്തുത. മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ കള്ള വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനും മഷിയില്ലാത്തത് സഹായിക്കും.

അറിയില്ലെന്നു സ്ഥാനാർഥികൾ

80 വയസ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും കോവിഡ് രോഗികൾക്കുമുള്ള ആബ്സെന്റീ വോട്ടർമാർക്കുള്ള ബാലറ്റ് പേപ്പറുമായി വീടു സന്ദർശിക്കുന്ന സംഘത്തിൽ ഒരു മൈക്രോ ഒബ്സർവർ, രണ്ട് പോളിങ് ഓഫിസർമാർ, ഒരു വിഡിയോഗ്രാഫർ, ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവരാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇവർ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ എത്തുന്ന വിവരം അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പല സ്ഥാനാർഥികളിൽ നിന്നും അറിയാനായത്.

അവശ്യ സർവീസിലുള്ളവരുടെ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബൂത്തുകളിൽ ഏജന്റുമാരെ പ്രവരേശിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നു കാണിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു പരാതി നൽകുമെന്നു തൃക്കാക്കര യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പി.ടി. തോമസ് പറഞ്ഞു. വോട്ടെടുപ്പു നടക്കുന്ന വിവരം അറിയിച്ചിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് ഇതേ മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി എസ്. സജിയും പറയുന്നു.

