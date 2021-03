ബില്ല് മാറി നൽകിയില്ല; കൃഷി ഓഫിസർക്ക് മുന്നിൽ കരാറുകാരന്റെ ആത്മഹത്യ ശ്രമം

തൊടുപുഴ (ഇടുക്കി)∙ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ കരാറുകാരന്റെ ആത്മഹത്യ ശ്രമം. നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബില്ല് മാറി നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കൃഷി ഓഫിസർക്ക് മുന്നിൽ അടിമാലി സ്വദേശി സുരേഷ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്. ഫയർഫോഴ്‌സും പൊലീസും എത്തി ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് സുരേഷിനെ കീഴടക്കിയത്.



മറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കിണറുകൾ നിർമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി 8 മാസമായിട്ടും കൃഷി വകുപ്പ് ബില്ല് പാസാക്കാൻ തയാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് സുരേഷിന്റെ ആരോപണം. അതേസമയം, കലക്ടറുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാലേ ബില്ല് പാസാക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫിസർ വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു കിണറിനു 25 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു കരാർ തുക. ഇത്തരത്തിൽ 4 കിണറുകൾ നിർമിച്ചു. കിണറുകളുടെ നിർമാണ പരിശോധന കെയ്‌കോ പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ ബില്ല് പാസാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കിണറുകളുടെ നിർമാണത്തിൽ അപാകത ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എൽഎസ്‌ജി എൻജിനീയറാണെന്നും കൃഷി ഓഫിസർ പറയുന്നു. വിഷയത്തിൽ കലക്ടർ റിപ്പോർട്ട് തേടി.

സർക്കാർ ഓഫിസിൽ എത്തി ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കിയതിന് സുരേഷിനെതിരെ പൊലീസ് കേസ് എടുത്തു.

