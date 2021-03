പാലക്കാട്∙ മംഗലം ഡാം കടപ്പാറ–കുഞ്ചിയാർപതി റോഡിൽ താമരക്കുളത്ത് ജീപ്പ് മറിഞ്ഞ് 2 പേർ മരിച്ചു. 3 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. തളികക്കല്ല് ആദിവാസി കോളനിയിലെ രാജഗോപാലൻ (50), ബാബു (30) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഡ്രൈവർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, പ്രസാദ്, ചിത്തിര ബാബു എന്നിവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇവരെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



