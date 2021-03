വേഷം മാറി ഐഎസ് ഭീകരർ, റോഡിൽ തലയറ്റ മൃതദേഹങ്ങൾ; ഇറാഖ് വിട്ട് ഇനി ആഫ്രിക്കയിൽ

‘മനുഷ്യജീവനുകൾക്കു യാതൊരു വിലയും കൽപിക്കാതെ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് (ഐഎസ്) വീണ്ടും കരുത്താർജിക്കുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് മൊസാംബിക്കിൽ കണ്ടത്...’ പറയുന്നത് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപാർട്‌മെന്റ് പ്രതിനിധി ജോൺ ഗോഡ്‌ഫ്രെയാണ്. ഐഎസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ആരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കാൻ തക്ക പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. കാരണം, ഐഎസിനെതിരെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ യുഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുമിച്ചു പോരാടാനിറങ്ങിയപ്പോൾ മുന്നിൽനിന്നു നയിച്ചത് ഗോഡ്ഫ്രെയാണ്. ഐഎസ് സ്ഥാപകൻ അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്‍ദാദിയുടെ മരണം ഉൾപ്പെടെ ഭീകരസംഘടനയ്ക്കുണ്ടാക്കിയ നാശനഷ്ടങ്ങളിലും നിർണായക പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം.

മാർച്ച് 24 മുതൽ ആഫ്രിക്കയിലെ മൊസാംബിക്കിലുണ്ടായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ വീണ്ടും ആശങ്കയുടെ നിഴൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2014 ല്‍ ഇറാഖിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ മൊസൂൾ പിടിച്ചെടുത്ത അതേ രീതിയിലാണ് ഐഎസ് ഇപ്പോൾ മൊസാംബിക്കിലെ പാൽമ നഗരത്തിലേക്കും കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആക്രമണ രീതിയിലെ സാമ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗോഡ്ഫ്രെ പറയുന്നു. തന്റെ വാദത്തിനു ശക്തി പകരാൻ നാലു കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്:

1) കണ്ണിൽച്ചോരയില്ലാത്ത വിധമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞുപോകുന്ന തരത്തിലാണ് പാൽമ നഗരത്തിലെ ആക്രമണം

2) സാധാരണക്കാരെ യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു

3) ആരെയും കൂസാതെയുള്ള ഭീകരരുടെ പ്രവർത്തനത്തിനു മുൻപില്ലാത്ത വിധം ‘വീര്യം’ കൂടിയിരിക്കുന്നു

4) പ്രദേശവാസികളുടെ ജീവനോ സുരക്ഷയോ വകവയ്ക്കാതെ ക്രൂരമായ ആക്രമണം തുടരുന്നു

മൊസാംബിക്കിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം (ചിത്രം: ട്വിറ്റർ)

സിറിയയും ഇറാഖും വിട്ട് ഐഎസ് പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിതെന്നതിന് വേറെന്തു തെളിവു വേണമെന്നും ഗോഡ്ഫ്രെ ചോദിക്കുന്നു.

ഇറാഖിലേക്ക് ഇരമ്പിയെത്തിയ ഐഎസ് സംഘം

2014 ജൂൺ ഒൻപതിനാണ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഐഎസ് മൊസൂൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ആയിരത്തോളം ഐഎസ് ഭീകരരാണ് അന്ന് അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളും ബോംബുകളുമായി നഗരത്തിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയത്. ഏതു നിമിഷവും പൊട്ടിത്തെറിക്കാനൊരുങ്ങി കാറുകളിൽ ബോംബ് നിറച്ചെത്തിയ ചാവേറുകളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു ഭീഷണി അന്നേവരെ നേരിടാത്ത ഇറാഖി സൈന്യം സകലതും ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പിടികൂടിയവരെ ഐഎസ് നിഷ്ഠുരം വധിച്ചു. തലയറുത്തു വരെ കൊലപ്പെടുത്തി. സൈന്യം ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ ആയുധങ്ങളും ടാങ്കുകളുമെല്ലാം ഭീകരർ സ്വന്തമാക്കി. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തിക്രിത്തിലേക്കുൾപ്പെടെ പാഞ്ഞെത്തിയ ഐഎസ് സംഘം സകലതും തച്ചുതകർത്തു. പെൺകുട്ടികളെ അടിമകളാക്കി. എതിർത്തവരെയും അല്ലാത്തവരെയും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു. ഒരിടത്തും പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ സൈന്യത്തിനു സാധിച്ചില്ല. സ്വന്തമായൊരു ‘രാജ്യ’മുണ്ടാക്കി ജൂൺ 29 ന് അതിന്റെ തലവനായി അൽ ബാഗ്‌ദാദി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു വരെയെത്തി കാര്യങ്ങൾ.

അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്‌ദാദി (ഫയൽ ചിത്രം)

ഇറാഖിൽ എണ്ണ, മൊസാംബിക്കിൽ...?

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര തീരത്തോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന, തെക്കന്‍ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ മൊസാംബിക്കിൽ 2017 മുതലാണ് ഐഎസിനു സമാനമായ അൽ–ഷബാബ് ഭീകരർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. സൊമാലിയയിലെ ജിഹാദി ഭീകരരാണ് അൽ–ഷബാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മൊസാംബിക്കിലെ അൽ–ഷബാബ് ഭീകരർക്ക് സൊമാലിയയിലുള്ളവരുമായി ബന്ധമില്ലെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം. എന്നാൽ നൈജീരിയയിലെ ബൊക്കോ ഹറാമിന്റെ പ്രവർത്തനരീതിയോടു സാമ്യമുണ്ടുതാനും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യമേറിയ 10 രാജ്യങ്ങളെടുത്താൽ അതിലൊന്ന് മൊസാംബിക്കാണ്. 2017 മുതൽ അൽ–ഷബാബ് മൊസാംബിക്കിൽ പലയിടത്തും ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് മാരകവും ക്രൂരവുമായ രീതിയിലേക്ക് കടന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിൽ 2600 ലേറെ പേരെയാണ് രാജ്യത്തു ഭീകരർ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. 6.7 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.

രാജ്യത്തെ വടക്കൻ മേഖലയായ കാബോ ഡെൽഗാഡോ പ്രവിശ്യയായിരുന്നു വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം. കാബോ ഡെൽഗാഡോയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലൊന്നായ പാൽമയാണ് ഇത്തവണ ഐഎസ് ഭീകരർ ലക്ഷ്യം വച്ചത്. കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ പ്രകൃതിവാതക ഖനനം നടക്കുന്ന പ്രദേശം കൂടിയാണിത്. പാൽമയിൽ മാത്രം 6000 കോടി ഡോളറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രകൃതിവാതക ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ ഫ്രഞ്ച്, യുഎസ് പൗരന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശികൾ ഇവിടെ വർഷങ്ങളായി സജീവവുമാണ്.

പാൽമയിൽനിന്ന് പലായനം ചെയ്‌ത് പെംബയിലേക്ക് എത്തിയവര്‍ (Photo: Alfredo Zuniga / AFP)

‘ടൊട്ടാൽ’ എന്നു പേരുള്ള ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയുടെ കീഴിലുള്ള വമ്പൻ ഖനിയിലെ ജീവനക്കാരും പാൽമയിലുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിനു ഡോളർ മൂല്യമുള്ളതാണ് ഈ ഖനി. ഇറാഖിൽ ഐഎസ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് എണ്ണപ്പാടങ്ങളെയാണെങ്കിൽ മൊസാംബിക്കിൽ അത് പ്രകൃതിവാതക കേന്ദ്രങ്ങളെയാണെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം. മൊസാംബിക്ക്– ടാൻസാനിയ അതിർത്തിയിൽ നിർത്തിവച്ചിരുന്ന പ്രകൃതിവാതക ഖനനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന ടൊട്ടാലിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെയായിരുന്നു പാൽമയിലെ ഭീകരാക്രമണം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഭീകരരുടെ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നായിരുന്നു താൽക്കാലികമായി അതിർത്തിപ്രദേശത്തെ ഖനനം നിർത്തിവച്ചത്. മൊസാംബിക്കിലെ അൽ–ഷബാബ് ഭീകരസംഘടനയാണെന്നും അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രാജ്യത്തെ സൈന്യത്തിനു പരിശീലനം നൽകാൻ വിദഗ്ധരെ അയയ്ക്കുമെന്നും മാർച്ച് ആദ്യം യുഎസ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയും ഭീകരരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു.

വേഷം മാറിയെത്തിയ ഭീകരർ

പാൽമയും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മൊബൈൽ ബന്ധം പൂർണമായും വിച്ഛേദിച്ചായിരുന്നു 24ന് ഭീകരാക്രമണം. ഖനിമേഖലയായതിനാൽത്തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ ലഭ്യമായതാണ് അൽപമെങ്കിലും ആശ്വാസമായത്. വാഹനങ്ങളിൽ എകെ 47 റൈഫിളുകളും അത്യാധുനിക മെഷീൻ ഗണ്ണുകളും മോർട്ടാറുകളുമായി എത്തിയ ഐഎസ് ഭീകരർ കണ്ണിൽക്കണ്ടവരെയെല്ലാം ആക്രമിച്ചു. വളരെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ മൂന്നിടങ്ങളിൽനിന്നാണ് പാൽമയിലേക്ക് ഭീകരർ പ്രവേശിച്ചത്. അതിലൊന്ന് വിമാനത്താവളത്തോടു ചേർന്ന ഭാഗമായിരുന്നു. മറ്റൊന്നു തുറമുഖവും പിന്നൊന്ന് പ്രധാന നഗരവും. പാൽമയിലുള്ളവർ ഒരുതരത്തിലും രക്ഷപ്പെടരുതെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നത് ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തം.

Map Courtesy: Maps of the World

പാൽമയ്ക്കു തെക്ക് 50 കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള തുറമുഖ നഗരം മോസിംബോവ ഡൊ പ്രയ 2020 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ അൽ–ഷബാബ് ഭീകരർ കയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. സമാനമായ രീതി തന്നെയാണ് പാൽമയിലും പ്രയോഗിച്ചത്. ആക്രമണത്തിനു വളരെ മുൻപേ ഭീകരര്‍ വേഷം മാറി തുറമുഖ–വിമാനത്താവള–പ്രധാന നഗര മേഖലകളിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയില്‍ താമസിച്ചു. ഇടയ്ക്കിടെ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയ ഭീകരർ മാർച്ച് 24ന് സർവ സന്നാഹങ്ങളുമായി ‘കയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന’ മൂന്നു മേഖലകൾ വഴി എത്തുകയായിരുന്നു. നഗരവും തുറമുഖ പ്രദേശവും വിമാനത്താവളവും ഉൾപ്പെടെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും സാധിച്ചു.

ഇനി ‘ഐഎസ് ആഫ്രിക്ക’

ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മാർച്ച് 29ന് ഐഎസ് ഏറ്റെടുത്തു. ഐഎസിന്റെ വാർത്താ ഏജന്‍സിയായ അമഖ് ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം സജീവമായത് മൊസാംബിക്കിലെ ആക്രമണത്തോടെയാണ്. ‘ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്ക പ്രൊവിൻസ്’ വിഭാഗമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു അമഖ് പുറത്തുവിട്ട വിവരം. ഇതു പ്രകാരം ഭീകരരുടെ കൈപ്പിടിയിലാണ് പാൽമയിലെ ബാങ്കുകളും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഫാക്ടറികളുമെല്ലാം. ചില സൈനിക ബാരക്കുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. മൊസാംബിക് സൈന്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും വിദേശികളും ഉള്‍പ്പെടെ 55 ലേറെ പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതുമില്ല.

ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് പാൽമയിൽ പൊലീസും സൈന്യവും സർക്കാർ ‘വാടകയ്ക്കെടുത്ത’ സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും ചേര്‍ന്നാണ് ഐഎസ് ഭീകരരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വൻ തോതിൽ ആയുധ ശേഷിയുള്ളവരാണ് ഭീകരർ. 70,000 ത്തോളമാണ് നഗരത്തിലെ ജനസംഖ്യ. അതിൽ 43,000 ത്തിലേറെ പേർ പലായനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാന്‍സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ചില ഖനിത്തൊഴിലാളികളും കോൺട്രാക്ടർമാരും പാൽമയിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ കുടുങ്ങിയതും തിരിച്ചടിയായി. ഇവരെ ലക്ഷ്യം വച്ചും ഐഎസ് ആക്രമണം നടന്നു. പാൽമ നഗരത്തെ ചുറ്റി വനവും പുൽമേടുകളുമായതിനാൽ പലരും അവിടേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവരിൽ പലർക്കും എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്നത് ഇപ്പോഴും അവ്യക്തം.

Courtesy: Reuters

പ്രദേശത്തെ പ്രശസ്തമായ ഹോട്ടൽ അമാറുലയിൽ മാത്രം ഇരുനൂറോളം വിദേശികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 27 ന് ഒരു കൂട്ടം വിദേശികൾ 17 വാഹനങ്ങളിലായി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. സമീപത്തെ ബീച്ചിലേക്ക് എത്തി അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബോട്ടുകളിലും കപ്പലുകളിലും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ പുറപ്പെട്ട 17 ൽ ഏഴു വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത്. വഴിയിലുടനീളം വാഹനങ്ങൾക്കു നേരേ അതിശക്തമായ വെടിവയ്പുണ്ടായി. 10 വാഹനങ്ങൾക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചെന്നോ, എത്ര പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നോ ഉള്ള കണക്ക് പോലും പുറത്തെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്.

‌‌കാട്ടിൽ രണ്ടു രാത്രികൾ!

വാഹനവ്യൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മൊസാംബിക് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ ബ്രിട്ടിഷ്– ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ കോൺട്രാക്ടറായ നിക്ക് അലക്സാണ്ടറാണ്. വാഹനത്തിനു നേരേ വെടിവയ്പുണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. രണ്ടു രാത്രി കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനു രക്ഷയായത് തേടിയെത്തിയ സൈനികരായിരുന്നു. സൈനിക വാഹനത്തിൽവച്ച് അദ്ദേഹത്തിനൊരു മെഷീൻ ഗണ്ണും നൽകി. പക്ഷേ രക്ഷാസ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോഴാണു മനസ്സിലായത് അതു പ്രവർത്തിക്കാത്ത തോക്കായിരുന്നെന്ന്. പിതാവ് തിരികെയെത്തുന്ന വിവരം വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സിനെ അറിയിച്ച മകൾ ജെയ്ഡാണ് ഈ കാര്യവും പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.

പാൽമ ബീച്ചിനോടു ചേർന്നും തുറമുഖത്തും ഭീകരർ തുടരെ വെടിയുതിർക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ആദ്യദിവസങ്ങളിൽ കപ്പലുകൾക്കോ വിമാനങ്ങൾക്കോ അടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അമറുല ഹോട്ടലിനു നേരേയും കനത്ത ആക്രമണം നടന്നു. മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും സൈന്യവും ഹോലികോപ്ടറും വാഹനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന പലരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനായത്. ഒരു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പൗരനും ഫ്രഞ്ച് പൗരനും മരിച്ചതായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തുറമുഖത്തിൽനിന്ന് പെംബയിലേക്കും ടാൻസാനിയയിലേക്കും ബോട്ടുകളിലും ചിലർ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കുതിച്ചൊഴുകുന്ന നദിയിലൂടെ ടാൻസാനിയയിലേക്കു കടക്കാനുള്ള പലരുടെയും ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതായി പെംബയിലെത്തിയ ചിലർ യുഎൻ പ്രതിനിധികളോടു പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യുഎന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും, പാൽമയിൽനിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്നവർക്കായി ബോട്ടുകൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാട്ടിലൂടെ ദിവസങ്ങളോളം സഞ്ചരിച്ചും ഒട്ടേറെ പേർ ടാൻസാനിയൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്.

തലയില്ലാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ

മൊസാംബിക് പൊലീസിനെ സഹായിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയാണ് ഹെലികോപ്ടർ വഴി രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഭീകരർക്കെതിരെ വ്യോമാക്രമണവും നടത്തുന്നത്. മാർച്ച് 30 വരെ ഏകദേശം 220 പേരെ രക്ഷിച്ചതായും ഏജൻസി അവകാശപ്പെടുന്നു. രക്ഷിച്ചവരെയെല്ലാം അഫുൻജൈ പെനിൻസുലയിൽ എത്തിച്ച് അവിടെനിന്ന് ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ കോബോ ഡെൽഗാഡോയുടെ തലസ്ഥാനമായ പെംബയിലേക്കു മാറ്റുകയാണ്.

അതേസമയം ഭീകരരുടെ ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി സുരക്ഷാ ഏജൻസി വക്താവ് പറയുന്നു. ‘മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ആക്രമണം ആരംഭിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പായിരുന്നു. മൊസാംബിക്കിൽ പോരാട്ടത്തിന്റെ സീസണാണ് ഇത്. ഭീകരർ ആക്രമണത്തിന് തയാറെടുത്തിരിക്കുകയുമായിരുന്നു. അവർക്ക് തയാറെടുപ്പിനും ഏറെ സമയം കിട്ടി. ഇത്തവണ കൂടുതൽ കരുത്തോടെയാണ് ആക്രമണം. പലരും കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചാണ് പോരാടുന്നത്...’ ഡൈക്ക് അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പെന്ന സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ തലവൻ ലയണൽ ഡൈക്ക് പറയുന്നു.

‘ഭീകരർ ഒട്ടേറെപ്പേരെ തലവെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ചില വാഹനങ്ങളിൽ പാൽമയിലേക്ക് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ തലവെട്ടി അവരുടെതന്നെ ട്രക്കുകളിലിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും എന്റെ ട്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ കണ്ടു...’ ഡൈക്ക് വ്യക്തമാക്കി. തല വെട്ടിയ നിലയിൽ തെരുവുകളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ചും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പെംബയിലേക്ക് പാൽമയില്‍നിന്ന് പലായനം ചെയ്തെത്തിയവര്‍ ബന്ധുക്കൾക്കായി കാത്തുനിൽക്കുന്നു (Photo: Alfredo Zuniga / AFP)

കൂടുതൽ സൈനികരെത്തുന്നു

നിലവിലെ ആയുധ–അംഗബലം ഉപയോഗിച്ച് മൊസാംബിക്ക് സർക്കാരിന് ഭീകരരെ അടിച്ചമർത്താനാകില്ലെന്നാണ് ഡൈക്കിന്റെ അഭിപ്രായം. ‘പാൽമയുടെ മുക്കുംമൂലയും പരിശോധിക്കണം. ഓരോ വീടും കയറിയിറങ്ങി ഭീകരരെ പിടികൂടണം. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തലവേദനയും ഇതാണ്. അതിശക്തരായ സൈനിക മുന്നേറ്റമില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സാധ്യമാകില്ല’– ഡൈക്ക് പറയുന്നു. പാൽമയുടെ നിയന്ത്രണം ലഭിക്കാതെ സൈന്യത്തിനു മുന്നോട്ടു പോകാനും സാധിക്കില്ല.

പാൽമയിൽനിന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്റർ മാറി, ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപ ഖനിയായ അഫുൻജൈയിൽ ഖനനം ഘട്ടംഘട്ടമായി ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നതും തിരിച്ചടിയാണ്. 2019 ലെ കരാർ പ്രകാരം 400 കോടി ഡോളറാണ് ‘ടൊട്ടാൽ’ ഇതിനു വേണ്ടി മുടക്കിയിരിക്കുന്നത്. 26.5% ഓഹരിയാണ് കമ്പനിക്ക് ഈ ഖനിയിലുണ്ടാവുക. 2024 ഓടെ ഇവിടെനിന്ന് പ്രകൃതിവാതക കയറ്റുമതിയും ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു.

പെംബയിലേക്ക് പാൽമയില്‍നിന്ന് പലായനം ചെയ്തെത്തിയ അമ്മയും കുഞ്ഞും (Photo: Alfredo Zuniga / AFP)

ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഫുൻജൈയിൽനിന്ന് ജീവനക്കാരെയെല്ലാം മാറ്റിയ കമ്പനി, ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതു വരെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രതീരത്തെ പ്രകൃതി വാതകം സ്വന്തമാക്കാൻ യുഎസ് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ മൊസാംബിക്കിൽ 2000 കോടി ഡോളറിലേറെയാണ് മുടക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോര്‍ച്ചുഗൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മൊസാംബിക്ക് സൈന്യത്തെ സഹായിക്കാൻ സുരക്ഷാഭടന്മാരെ എത്തിക്കാമെന്നും ഉറപ്പുനൽകി. വരുംനാളുകളിൽ ഐഎസിന്റെ ആഫ്രിക്കൻ വളർച്ച ലോകം കാണുമോ അതോ ആക്രമണത്തെ അടിച്ചമർത്താനാകുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും യുഎന്നും ഉൾപ്പെടെ.

