കോവിഡ് ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ പിഴ ഈടാക്കണം: ഡിജിസിഎ

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണ നടപടികള്‍ കടുപ്പിക്കാന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ (ഡിജിസിഎ). വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ കോവിഡ് ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തവരില്‍നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു.

ചില വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കുന്നതില്‍ വലിയ വീഴ്ചയാണ് വരുത്തുന്നത്. യാത്രികര്‍ മാസ്‌ക് കൃത്യമായി ധരിക്കുന്നതും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതും ഉള്‍പ്പെടെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഡിജിസിഎ വിമാനക്കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തവരില്‍നിന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ വച്ച് തന്നെ പിഴ ഈടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെന്നും ഡിജിസിഎ അയച്ച സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു. മാര്‍ച്ച് 15നും 23നും ഇടയില്‍ മൂന്ന് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ആഭ്യന്തരസര്‍വീസില്‍ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കാതിരുന്ന 15 യാത്രികര്‍ക്ക് മൂന്നു മാസം യാത്രാവിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു. മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്ത യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തില്‍നിന്ന് ഇറക്കി വിടണമെന്ന് ഡിജിസിഎ വിമാനക്കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: May Consider Spot Fines At Airports For Covid Rules Violaton: Regulator