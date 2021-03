കൊച്ചി∙ മൂവാറ്റുപുഴ പേഴയ്ക്കാപ്പിള്ളി ഗ്രാൻഡ് വുഡ് പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിൽ തീപിടിത്തം. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. 5 ഫയർ യൂണിറ്റ് എത്തി തീ കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.



പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിൽ തീപിടിച്ചപ്പോള്‍. വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്ന്

English Summary: Fire breaks out in plywood company at Muvattupuzha