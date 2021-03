കോട്ടയം∙ മഹിള കോൺഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷ ലതിക സുഭാഷിനെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തിൽനിന്നും പുറത്താക്കി. അതേസമയം, പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായുള്ള കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലതിക കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തിനു മുന്നിൽ തല മുണ്ഡനം ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിക്കുകയും മഹിള കോൺഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാർട്ടി സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം രാജിവച്ചെന്നും കോൺഗ്രസ് അംഗമായി തുടരുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



ഏറ്റുമാനൂരിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയാണ് ലതിക. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകുക കൂടി ചെയ്തതോടെ പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യം പാര്‍ട്ടിയില്‍ ശക്തമായിരുന്നു. ഏറ്റുമാനൂർ ഘടകകക്ഷിയായ കേരള കോൺഗ്രസിനു കൊടുത്തുപോയതു കൊണ്ടാണു ലതിക സുഭാഷിനു നൽകാത്തതെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ വിശദീകരണം. യുഡിഎഫിനായി പ്രിൻസ് ലൂക്കോസാണ് ഏറ്റുമാനൂരിൽ മത്സരിക്കുന്നത്.

English Summary: Lathika Subhash was expelled from the primary membership of Congress