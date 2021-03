ബംഗാളിന്റെ വികസനത്തിന് മമതയുടെ പരാജയം അനിവാര്യം: അമിത് ഷാ

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിന്റെ വികസനത്തിന് മമതയുടെ പരാജയം അനിവാര്യമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. നന്ദിഗ്രാമിൽ റെക്കോഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി സുവേന്ദു അധികാരി വിജയിക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ പറ‍ഞ്ഞു.

നന്ദിഗ്രാമിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും മുൻ മന്ത്രിയും തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന സുവേന്ദു അധികാരിയും തമ്മിലാണ് മത്സരം. പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി ജനത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ബംഗാളിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബിജെപി ജയിക്കും. നന്ദിഗ്രാമിൽ മമത പരാജയപ്പെട്ടാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും തൃണമൂൽ പരാജയപ്പെടും.

സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ല. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നന്ദിഗ്രാമിൽ നടന്ന പീഡനം. സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് മമത സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് നന്ദിഗ്രാമിൽ വോട്ടെടുപ്പ്. മമതയും മുൻ അനുയായി സുവേന്ദുവും തമ്മിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമിത് ഷാ നന്ദിഗ്രാമിൽ കൂറ്റൻ റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു.

