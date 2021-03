ജോസ് കെ. മാണിയുടെ ലൗ ജിഹാദ് പരാമർശം മണ്ടത്തരം: തുറന്നടിച്ച് കാപ്പൻ

പാലാ∙ ജോസ് കെ. മാണിയുടെ ലൗ ജിഹാദ് പരാമർശം മണ്ടത്തരമെന്നും പാലായിൽ യുഡിഎഫിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ. തനിക്കെതിരെ അപരനെ നിർത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്വമാണ്. കൊട്ടിക്കലാശം പരിമിതപ്പെടുത്തി ആ തുകയ്ക്ക് നിർധന കുടുംബത്തിന് വീട് വെച്ച് നൽകുമെന്നും കാപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി.

പൊതുസമൂഹത്തിൽ ലൗ ജിഹാദ് സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ ദൂരീകരിക്കണമെന്ന് മനോരമ ന്യൂസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടിയായ ‘പൊരിഞ്ഞ പോരി’ൽ ജോസ് കെ. മാണി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇടതുമുന്നണി നിലപാടിനു നേരെ വിപരീതമായ നിലപാട് ജോസ് കെ.മാണി സ്വീകരിച്ചത് ഇടതുപക്ഷത്തെ സമ്മർത്തിലാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Jose K Mani's stand on Love Jihad will help udf in pala constituency says Mani C Kappan