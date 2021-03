വിവരാവകാശ അപേക്ഷകളിൽ കുതിപ്പ്; 13.74 ലക്ഷം ചോദ്യം, 3.10 ലക്ഷവും ‘പെൻഡിങ്’

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകളിൽ വർധനയെന്നു കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മിഷന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് (സിഐസി). 2019-20ൽ 13.74 ലക്ഷത്തോളം അപേക്ഷ ലഭിച്ചു. 2018-19ൽ ഇതു 13.7 ലക്ഷമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞവർഷം മൊത്തം 62,123 അപേക്ഷ നിരസിച്ചെന്നാണു കണക്ക്.

കോമൺ‌വെൽത്ത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് ഇനിഷ്യേറ്റിവ് സിഐസി റിപ്പോർട്ട് വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ, അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനയുണ്ടായെന്നും എന്നാൽ അധികൃതർ കമ്മിഷനു സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ കുറവാണെന്നും വെളിപ്പെട്ടു. 2,193 പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപേക്ഷകളുണ്ടായെങ്കിലും 2,131 പേർ മാത്രമാണു വിവരാവകാശ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ സിഐസിക്കു സമർപ്പിച്ചത്.



വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിലെ തടസ്സവും സുരക്ഷാ, രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് നൽകിയ ഇളവുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് 56 ശതമാനം അപേക്ഷയും നിരസിച്ചത്. നിയമത്തിലെ 8, 9, 11, 24 വകുപ്പുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയേ അപേക്ഷ നിരസിക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ ‘മറ്റുള്ളവ’ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തി അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുകയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്; ഇതു 38 ശതമാനത്തിലേറെ വരും.



മൊത്തം 62,123 അപേക്ഷയാണ് നിരസിച്ചത്. അതിൽ 38,064 എണ്ണം നിയമത്തിലെ ഇളവുകൾക്കുള്ളിൽ വരുന്നതാണ്. 24,059 ചോദ്യം ‘മറ്റുള്ളവ’ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയാണു ഒഴിവാക്കിയത്. തീർപ്പാക്കാത്ത അപേക്ഷകളിൽ (പെൻഡിങ്) 19 ശതമാനത്തിലധികം വർധനയുണ്ട്. ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ മുൻവർഷം 2,59,919 അപേക്ഷകളായിരുന്നത് ഈ വർഷം 3,10,110 ആയി ഉയർന്നു. അപേക്ഷകൾ കൂടിക്കിടക്കുന്നതു പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലാണ്; 1.15 ലക്ഷം– റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.



English Summary: Over 38 per cent RTIs rejected under 'others' category: CIC report