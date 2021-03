ആബ്സന്റീ വോട്ട് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം; 3 സ്ഥാനാർഥികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി∙ ആബ്സന്റീ വോട്ടർമാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തപാൽ വോട്ടുകൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായി മൂന്നു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ. നേമത്ത് മൽസരിക്കുന്ന കെ. മുരളീധരൻ, വാമനപുരത്തെ സ്ഥാനാർഥി ആനാട് ജയൻ, വൈപ്പിനിലെ സ്ഥാനാർഥി ദീപക് ജോയ് എന്നിവരാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.

80 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ, കോവിഡ് ബാധിതർ, നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ തുടങ്ങിയവരെയാണ് ആബ്സന്റീ വോട്ടേഴ്സായി കണക്കാക്കുന്നത്. മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ആബ്സന്റീ വോട്ടർമാർക്കുള്ള വോട്ടുകൾ വീടുകളിൽ ചെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്രിമത്വം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് എന്നതു പരിഗണിച്ചാണ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ നീക്കം.



വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാൽ എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമത്വം നടക്കുന്നത് സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിജയത്തെയും തോൽവിയേയും ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ വോട്ടുകൾ വിവിപാറ്റ് മെഷീനുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്ത് പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യം. ഹർജി ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കും.



മുതിർന്ന പൗരൻമാരുടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വോട്ടർമാരുടെയും വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ആലുവ മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായത് വാർത്തയായിരുന്നു.



English Summary : Postal votes of absentee voters should be kept seperately; candidates in HC