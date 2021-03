കൊച്ചി∙ ഇരട്ട വോട്ടിനെതിരായ ഹർജി ഇന്നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ ഒരാൾ ഒന്നിലധികം വോട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ നാലു നിർദേശങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അഡിഷണൽ അഫിഡവിറ്റിലാണ് ഇതിനായി നാലു നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒന്നിലധികം വോട്ടുള്ള വോട്ടർമാരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസത്തിനു മുമ്പ് വിഎൽഒമാർ നേരിട്ടു കണ്ട് അവർ എവിടെയാണ് വോട്ടു ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് രേഖാമൂലം എഴുതിവാങ്ങണം. ഈ വിവരം അവർ വോട്ടു ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോളിങ് ബൂത്തിലെ ഓഫിസറെയും ഇയാൾക്ക് വോട്ടുള്ള മറ്റു പോളിങ് ബൂത്തുകളിലും വിവരം അറിയിക്കുകയും വേണം. ഇദ്ദേഹം ഒരു പോളിങ് ബൂത്തിൽ മാത്രമാണ് വോട്ടു ചെയ്തത് എന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഉറപ്പു വരുത്തണം.

ഇരട്ട വോട്ടുള്ള വോട്ടർ ഒരു വോട്ടു മാത്രമാണു ചെയ്തത് എന്ന് വിഎൽഒമാർ സത്യവാങ്മൂലം എഴുതി വാങ്ങണം എന്നതാണ് മറ്റൊരു നിർദേശം. ഇവർ വോട്ടു ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വോട്ടറുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ സെർവറിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്നതാണ് മറ്റൊരു നിർദേശം. പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം ഈ ഫോട്ടോകളും വിവരങ്ങളും സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സഹായത്തോടെ പരിശോധിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരാൾ തന്നെ ഒന്നിലധികം വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല നിർദേശം വച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ഉയർത്തിയ വിമർശനത്തിനും അദ്ദേഹം സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെന്നിത്തല സമർപ്പിച്ചത് പൊതു താൽപര്യ ഹർജിയല്ലെന്നും സ്ഥാനാർഥിയായ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യ ഹർജിയാണെന്നും മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ടിക്കറാം മീണ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിർവഹിച്ചത് എന്നാണ് വിശദീകരണം.

