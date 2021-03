രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കിടക്കകൾക്കു ക്ഷാമം

മുംബൈ∙ കോവിഡ് രോഗികൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ കിടക്കകൾക്കു ക്ഷാമമായി. ‌കിടക്കകൾ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നതോടെ, കോവിഡിന്റെ ചെറിയ ലക്ഷണമുള്ളവർ പോലും ആശുപത്രികളെ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു ബിഎംസിക്കു തലവേദനയായി. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായി 13,000 പേരാണ് നഗരത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത്. നഗരത്തിലിപ്പോൾ 45,140 പേരാണു ചികിത്സയിലുള്ളത്.



ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുളളിൽ മുംബൈയിൽ പ്രതിദിനരോഗികളുടെ എണ്ണം 10,000 എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ യോഗത്തിൽ ബിഎംസി കമ്മിഷണർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്. മുളുണ്ട്, കാഞ്ജൂർമാർഗ്, ഭാണ്ഡൂപ്, ഘാട്‌കോപർ, പശ്ചിമ മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര മുതൽ ബോറിവ്‌ലി വരെയുള്ള മേഖലകളിലാണ് രോഗികളേറെയും. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവർ പതിവായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

പേരിന് രോഗലക്ഷണമുള്ളവർക്കുപോലും പ്രവേശനം തേടിയാണു ഫോണുകളെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നു. മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണ് ഇതിൽ ഏറെയും. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് 8 രോഗികൾ വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ബാന്ദ്രയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞത്. കാര്യമായ രോഗലക്ഷണം ഇല്ലാത്തവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നു ബിഎംസി അറിയിച്ചു.

English Summary: Scarcity of beds for COVID-19 patients in Maharashtra