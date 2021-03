ദലിത് എഴുത്തുകാരൻ ശരണ്‍ കുമാര്‍ ലിമ്പാളെയ്ക്ക് സരസ്വതി സമ്മാന്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യന്‍ ദലിത് സാഹിത്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖനും മറാഠി സാഹിത്യകാരനുമായ ഡോ. ശരണ്‍ കുമാര്‍ ലിമ്പാളെയ്ക്ക് സരസ്വതി സമ്മാന്‍ പുരസ്‌കാരം. പതിനഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം. ശരണ്‍ കുമാര്‍ ലിമ്പാളെയുടെ 2018ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സനാതന്‍ എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്‌കാരം. ദലിത് ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വിവരിക്കുന്ന ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കൃതിയാണ് സനാതന്‍. മുഗള്‍, ബ്രിട്ടിഷ് കാലഘട്ടത്തെ സാമൂഹിക ചരിത്രം ഈ കൃതി തുറന്നു കാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ദലിത്, ഗോത്ര വര്‍ഗങ്ങള്‍ വഹിച്ച പങ്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ചരിത്രവും സനാതനിൽ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോളാപുരിലെ ഹന്നൂര്‍ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഡോ. ശരണ്‍ കുമാര്‍ ലിമ്പാളെ ജനിച്ചത്. കോലാപുർ ശിവാജി സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് മറാഠി ഭാഷയില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എടുത്ത ശേഷം മറാഠി ദലിത് സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും അമേരിക്കന്‍ കറുത്ത സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനത്തില്‍ പിഎച്ച്ഡി നേടി. ശിവാജി സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് പ്രഫസറും ഡയറക്ടറുമായി വിരമിച്ചു.

നാല്‍പതിലധികം പുസ്തകങ്ങള്‍ രചിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കര്‍മാശി എന്ന ആത്മകഥ മലയാളം അടക്കം നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റപ്പെടുകയും നിരവധി ദേശീയ, രാജ്യാന്തര പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടുകയും ചെയ്തു. ഓരോ വര്‍ഷവും ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളില്‍ നിന്നുള്ള മികച്ച സൃഷ്ടികള്‍ക്കാണ് സരസ്വതി സമ്മാന്‍ പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നത്. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ബാലാമണിയമ്മ, കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍, സുഗത കുമാരി എന്നിവര്‍ക്ക് മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സരസ്വതി സമ്മാന്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

