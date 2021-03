അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വേണ്ടത് ‘ഇരട്ട സമാധാനം’: എസ്.ജയ്ശങ്കർ

ദുഷാൻബെ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അക്രമത്തെക്കുറിച്ചും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനെക്കുറിച്ചും കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്ത് ‘ഇരട്ട സമാധാനം’ ആവശ്യമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കർ പറഞ്ഞു. തജിക്കിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ദുഷാൻബെയിൽ നടന്ന ഒൻപതാമത് ഹാർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ മിനിസ്റ്റീരിയൽ കോൺഫറൻസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



‘അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടത് ഇരട്ട സമാധാനമാണ്. അതായത്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സമാധാനവും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ചുറ്റുമുള്ള സമാധാനവും. അതിന് രാജ്യത്തിനകത്തും ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരുടെയും താൽപര്യങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമാധാന പ്രക്രിയ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, ഗൗരവമായ പ്രതിബദ്ധതയോടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കക്ഷികൾ അത് നല്ല വിശ്വാസത്തിൽ തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത 19 വർഷത്തെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ താലിബാനും അഫ്ഗാൻ സർക്കാരും നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ, 14 മാസത്തിനുള്ളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് പൂർണമായി സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാനുള്ള സുപ്രധാന കരാർ താലിബാനുമായി അമേരിക്ക ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സമീപ മാസങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് അക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചു.

അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഘാനി, പാക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മഹമൂദ് ഖുറേഷി തുടങ്ങിയവർ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: To ensure 'durable peace' in Afghanistan peace in and around the country essential: S Jaishankar