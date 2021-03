ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഇന്ത്യയില്‍ നല്‍കുന്ന രണ്ടു വാക്‌സീനുകളും സുരക്ഷിതമാണെന്നും വാട്‌സാപ് സര്‍വകലാശാലകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹര്‍ഷ്‌വര്‍ധന്‍.



വാക്‌സീനുകളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ആളുകള്‍ക്ക് സംശയമുണ്ട്. എന്നാല്‍ വാട്‌സാപ്പില്‍ നിരന്തരം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വാക്‌സീന്‍ എടുത്തതിനു ശേഷവും കോവിഡ് ബാധിച്ചത് അപൂര്‍വം കേസുകളില്‍ മാത്രമാണ്. വാക്‌സീന് ശേഷവും രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ക്ക് ആശുപത്രി, ഐസിയു സാധ്യതകള്‍ കുറവായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഭാര്യക്കൊപ്പം കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആദ്യ ഡോസിനു ശേഷം യാതൊരു പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏഴ് വാക്‌സീനുകള്‍ കൂടി ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയല്‍ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

