ഹോളി ആഘോഷത്തെ എതിർത്തതിന് യുപിയിൽ 60കാരിയെ അടിച്ചു കൊന്നു

ഇറ്റാവ∙ വീടിനു പുറത്ത് ഹോളി ആഘോഷിച്ച സംഘത്തെ എതിർത്ത 60കാരി മർദനമേറ്റു മരിച്ചു. ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മെവതി തോലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. സംഘം ഇവരുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി വടിയും കല്ലും കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊന്നതായി അഡീഷനൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പ്രശാന്ത് കുമാർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവരെയും മർദിച്ചു. രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ക്കുമാണ് മർദനമേറ്റത്.



യുപിയിലെ എക്ഡിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് യുവാവ് മദ്യപിച്ച് അമിത വേഗത്തിൽ ഓടിച്ച ട്രാക്ടർ ഇടിച്ച് ആറ് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. വൈദ്യുത തൂണിൽ തട്ടിയ ട്രാക്ടർ തകരാറിലായി. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

