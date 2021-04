‘സ്ത്രീയാണെന്നു പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി’: പോരാട്ടം നിർത്താതെ പ്രസന്ന, ഒടുവിൽ ചരിത്ര വിജയം

കരസേനയിൽ വനിതകൾക്ക് പെർമനന്റ് കമ്മിഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം വ്യക്തമാക്കണമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ നാവിക സേനയിൽ ഇടംകണ്ടെത്തിയ ആദ്യകാല പെൺകരുത്തുകളിലൊരാളായ പ്രസന്നയുടെ കഥ പ്രസക്തമാകുന്നതും ഈ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. കാസർകോട് ഉദുമ സ്വദേശിയും നേവി റിട്ട.കമാൻഡറുമായ പ്രസന്ന വിരമിച്ച ശേഷം തന്റെ സമയം നീക്കിവച്ചത് നാവിക സേനയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ലിംഗവിവേചനത്തിനെതിരെയായിരുന്നു. പുരുഷന്മാർ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നാവികസേനയിൽ ഇടംപിടിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചതിനു പിന്നാലെ പ്രസന്നയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടുമൊരു നേട്ടം കൂടിയുണ്ട്– പ്രസന്നയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമായാണു നാവികസേനയിൽ വനിതകൾക്കു ദീർഘകാല നിയമനം (പെർമനെന്റ് കമ്മിഷൻ) നൽകണമെന്ന് 2020 മാർച്ച് 17ന് സുപ്രീംകോടതി വിധിച്ചത്.

സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് ഇങ്ങനെ

കരസേനയിൽ വനിതകൾക്ക് ദീർഘകാല നിയമനം നൽകണമെന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചരിത്രവിധി ഉണ്ടായത് 2020 ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. എന്നാൽ, പുരുഷന്മാരുടേതിനു സമാനമായ ശാരീരികക്ഷമതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മിഷനിലുള്ള വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കരസേനയിൽ ദീർഘകാല നിയമനം (പെർമനന്റ് കമ്മിഷൻ– പിസി) നിഷേധിക്കുന്നു എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 86 വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി രൂക്ഷവിമർശനമാണു നടത്തിയത്.

ദീർഘകാല നിയമനം ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏകദേശം 650 പേരുടെ അപേക്ഷകൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിനു കോടതി നിർദേശം നൽകി. 60% ഗ്രേഡ് നേടുന്ന വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു 2 മാസത്തിനകം നിയമനം നൽകണമെന്നും ഉത്തരവിട്ടു. കായികമേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏറെ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും ദീർഘകാല നിയമനത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിന്യായം. നാവികസേനയിലും സമാനമായ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കോടതി നാവികസേനയിലെ പ്രശ്നത്തിലും ഇടപെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

എൻസിസിയിൽ തുടക്കം

പ്രസന്നയുടെ അച്ഛൻ എ.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ എറണാകുളം എഫ്എസിടിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമ്മ സത്യവതിക്കൊപ്പം പ്രസന്നയുടെ പഠനകാലഘട്ടം എറണാകുളത്തായിരുന്നു. എഫ്എസിടി സ്കൂളിലും മഹാരാജാസ് കോളജിലുമൊക്കെയായിരുന്നു പഠനം. അക്കാലത്തെല്ലാം എൻസിസിയിൽ അംഗമായിരുന്നു പ്രസന്ന. നേവൽ എൻസിസി വിങ്ങിന്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ കെഡറ്റ് ക്യാപ്റ്റനും ആയിരുന്നു. ക്യാംപുകളിലും പരേഡുകളിലുമെല്ലാം തുടർച്ചയായി പങ്കെടുത്തതോടെ യൂണിഫോം സർവീസിനോടുള്ള ഇഷ്ടം വർധിച്ചു. ടേബിൾ ടെന്നിസ് താരമായും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു.

അച്ഛനായിരുന്നു പ്രസന്നയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. നേവിയിലെ എയർട്രാഫിക് കൺട്രോളർ ജോലിയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും അച്ഛന്റെ പിന്തുണ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഭോപ്പാലിൽ നടന്ന എസ്എസ്ബി അഭിമുഖത്തിനു ശേഷം പ്രസന്ന നേവിയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ‘സിലക്‌ഷൻ നടക്കുന്ന ഭോപ്പാലിലേക്കും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയത്. വെളുപ്പിനെ നാലുമണിക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. മലയാളികൾ ഉൾപ്പടെ ഒരുപാടു പേർ. എല്ലാവർക്കൊപ്പവും രക്ഷിതാക്കൾ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നതെന്നറിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഞെട്ടി. എങ്കിലും ഞാനുൾപ്പെടെ 6 പെൺകുട്ടികൾ അന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു’– എസ്എസ്ബി അഭിമുഖത്തെക്കുറിച്ചു പ്രസന്ന പറയുന്നു.

പ്രസന്നയുടെ നേവി ജീവിതകാലത്തെ ചിത്രം.

നാവികസേനയിലെ പെൺകരുത്ത്

ഗോവ നേവൽ അക്കാദമിയിലെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം 1994ലാണ് പ്രസന്ന ഇടയില്യം നാവിക സേനയിലെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ എസ്എസ്‌സി ഓഫിസറായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. വനിതകൾ നാവികസേനയിൽ ചേരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികകാലം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഐഎൻഎസ് രാജാലിയിലായിരുന്നു ആദ്യ നിയമനം.1500ഓളം പുരുഷന്മാർ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ആ മതിൽക്കെട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായാണ് ഒരു ലേഡി ഓഫിസർ കടന്നു വരുന്നത്. ഏറെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട, റിസ്കുള്ള ജോലിയാണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ.

യോഗങ്ങളിൽ അന്നു വരെ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ‘ഗുഡ് മോണിങ് ജെന്റിൽമെൻ’ എന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു തുടക്കമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, പ്രസന്ന ജോലിക്കു ചേർന്നതു മുതൽ ‘ലേഡി’ ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ എന്നായി അഭിസംബോധന. സർവീസിനിടെ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ, പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളെ നിലത്തിരുന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് അതെല്ലാം തരണം ചെയ്യാനും കഴിവുണ്ടായിരുന്നു.

‘ഒരിക്കൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്കു പോയി. പ്രസന്ന എന്ന പേരു കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഒരു പുരുഷനെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അവിടെ പ്രസന്ന പുരുഷന്മാരുടെയും കൂടി പേരാണല്ലോ. സ്ത്രീ ആണെന്നു കണ്ടതോടെ എന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്കു വേണ്ട എന്നായി. നോൺഫാമിലി സ്റ്റേഷനാണെന്നും പുരുഷന്മാർ മാത്രമുള്ള സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. എന്നെ ഏൽപിച്ച ജോലി പൂർണമായി തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ മടങ്ങൂ എന്നു തീർത്തു പറഞ്ഞു. അവിടെ താമസിച്ചു ജോലി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണു ഞാൻ മടങ്ങിയത് ’– പ്രസന്ന ഓർത്തെടുക്കുന്നു.

പ്രസന്ന (പഴയകാല ചിത്രം)

നിയമവഴിയിൽ...

14 വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം 2008ൽ നാവികസേനയിൽ നിന്നു കമാൻഡറായാണു പ്രസന്ന ഇടയില്യം വിരമിച്ചത്. ഷോർട് സർവീസ് കമ്മിഷനായതിനാൽ റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷം പെൻഷനോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ വനിതകൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. പുരുഷന്മാർക്ക് പെർമനന്റ് കമ്മിഷന് യോഗ്യത നേടി സേനയിൽ തുടരാം. നാവികസേനയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ലിംഗവിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടണമെന്ന് പ്രസന്ന തീരുമാനിച്ചു. തനിക്കു പ്രയോജനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ സേനയിലേക്കു വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കു വേണ്ടിയും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളെ സേനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുമാണ് പ്രസന്ന ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. തുടക്കത്തിൽ 5 പേർ മാത്രമേ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നൂള്ളൂവെങ്കിലും വിധി വന്നപ്പോഴേക്കും 17 വനിതകളാണു കേസിൽ കക്ഷിചേരാനുണ്ടായിരുന്നത്.

ഒട്ടേറെ ദിവസങ്ങൾ കേസിനായി കോടതി കയറിയിറങ്ങി. ഒടുവിൽ 2020 മാർച്ചിൽ കാത്തിരുന്ന വിധിയെത്തി. നാവികസേന കരിയറിൽ പുതുതലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ സാധ്യതകളാണ് വിധി തുറന്നിട്ടത്. നിലവിൽ സർവീസിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥിര നിയമനം ലഭിക്കും. ഉയർന്ന പദവികളിൽ വനിതകൾക്ക് എത്താനും അവസരവുമുണ്ട്. 20 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി സ്വയം വിരമിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് പെൻ‌ഷനും ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കും. നിയമപോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെക്കുറിച്ചും പ്രസന്ന ഇടയില്യം സംസാരിക്കുന്നു.

ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്തെ അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

കരിയറിൽ പുരുഷന്മാരുടേതിനു സമാനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും മത്സരങ്ങളിലൂടെയുമാണ് വനിതകളും കടന്നുപോകുന്നത്. എന്നാൽ, പുരുഷന്മാർക്കു ലഭിക്കുന്നത്ര അവസരം ഞങ്ങൾക്കില്ല. 2000ൽ ആൻഡമാനിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിംഗപ്പൂർ നേവിക്കൊപ്പം പരിശീലനം ഉണ്ടായിരുന്നു. സിംഗപ്പൂർ യുദ്ധക്കപ്പലിന്റെ കമാൻഡിങ് ഓഫിസർ ഒരു വനിത ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫിസറും വനിത. 20 വർഷം മുൻപേ സിംഗപ്പൂർ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഫോഴ്സിൽ വനിതകൾക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലും വനിതകൾക്ക് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തോ? നമ്മുടെ ഫോഴ്സിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉയർന്ന പദവിയിൽ എത്താനുള്ള അവസരമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പ്രസന്ന നേവിയിലെ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം (ഫയൽ ചിത്രം)

നിയമപോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച്...?

‘ലേഡി ഓഫിസർ’ എന്നുള്ള വേർതിരിവ് ആദ്യം മാറ്റണം. എല്ലാവരും ഓഫിസേഴ്സ് ആണ്. ട്രെയിനിങ്ങും ജോലിയും എല്ലാം ഒരു പോലെ. പക്ഷേ, പകുതിക്കു വച്ച് സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രം ഇറങ്ങി പോരേണ്ടി വരുന്നു. അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം എന്നു തോന്നി. പണത്തിനോ ജോലിക്കോ അല്ല വേർതിരിവിനെതിരെ ആയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം. നാവികസേനയ്ക്കെതിരായല്ല, കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് നിയമവഴിയിൽ പോരാട്ടം നടത്തിയത്.

വിധി നടപ്പായോ?

വിധി വന്നതോടെ കുറച്ചു വനിതകൾക്കു പെർമനന്റ് കമ്മിഷൻ അനുവദിച്ചെങ്കിലും പൂർണമായും ശരിയായിട്ടില്ല. സർവീസിലുള്ള കാലത്ത് വനിതകളുടെ ആന്വൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് അത്ര കാര്യമായി ആരും എടുക്കാറില്ലായിരുന്നു. കാരണം 14 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുപോകണമല്ലോ. എന്നാൽ, പെർമനന്റ് കമ്മിഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതോടെ ഇതു മാറി. പെർമനന്റ് കമ്മിഷൻ അനുവദിക്കാനായി വനിതകളുടെ പഴയ എസിആർ പരിഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ, മിക്കവർക്കും അത്ര നല്ല ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക. ഇനിയെങ്കിലും ഇതിനു മാറ്റം വരണം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന വിധിയെക്കുറിച്ച്?

മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ എസിആർ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാത്തതിനാലാകാം വനിതകൾക്കു പെർമനെന്റ് കമ്മീഷൻ അനുവദിക്കാത്തത്. അതിൽ ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞതുപോലെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണോ എന്നു സർക്കാർ തീരുമാനിക്കട്ടെ. നാവികസേനയിലും സമാനമായ പ്രശ്നം ഉയരും. പുരുഷനാണെങ്കിലും വനിതയാണെങ്കിലും അനർഹമായി ആർക്കും പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ നൽകാൻ പാടില്ല. അർഹമായ പരിഗണന വേണമെന്നു മാത്രമാണു ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

(ഫയൽ ചിത്രം)

പ്രതിരോധസേനകളിൽ വനിതകളുടെ സാധ്യതകൾ?

വനിതകൾക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച കരിയറാണ് പ്രതിരോധ സേനകൾ. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനവും നിലവാരമുള്ള ജീവിതവും സമ്മാനിക്കുന്ന ജോലിയാണിത്. മടുപ്പുളവാക്കുന്ന ജോലികൾ പോലെയല്ല, സാഹസികത നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടിയാകും കടന്നുപോകേണ്ടി വരിക. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിശീലനവും കരിയറിലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കും. സർവീസിൽനിന്നു വിരമിച്ച ശേഷം സാമൂഹികപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് പ്രസന്ന ഇടയില്ല്യം.

കോവിഡ് കാലത്തു ഭക്ഷണകിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനും വിദ്യാർഥികൾക്കു വേണ്ട പിന്തുണ നൽകാനും പ്രയത്നിച്ചു. കാസർകോട് എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകൾക്കു വീൽചെയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമഗ്രികളും പ്രസന്ന മുൻകയ്യെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേശീയതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻജിഒകളിലെ സജീവ പ്രവർത്തകയാണ്. ഭർത്താവ് ബാലചന്ദ്രൻ മാണിക്കത്ത് രാജ്യാന്തര ടെന്നിസ് പരിശീലകനാണ്. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ പ്രജ്നേഷ് ഗുണേശ്വരന്റെയും രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണയുടെയുമെല്ലാം കോച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മകൾ ഭാവന നമ്പ്യാർ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയാണ്.

