അന്ന് വിഎസിനെ വിട്ട് പാർട്ടി ഫാരിസിനൊപ്പം; അപ്രതീക്ഷിത പ്രഹരം, വേദനയോടെ മടക്കം

ഇന്ത്യയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദന്റെ ഒൗദ്യോഗിക ജീവചരിത്രം– വിഎസിന്റെ ആത്മരേഖ– ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. ദേശാഭിമാനി മുൻ സീനിയർ ന്യൂസ് എഡിറ്ററും വിഎസ് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന പി.ജയനാഥാണ് ജീവചരിത്രം തയാറാക്കിയത്. മൊത്തം 475 പേജുള്ള പുസ്തകത്തിന് അവതാരികയെഴുതിയിട്ടുള്ളത് വിഎസുതന്നെ. വായനക്കാർ സമക്ഷം എന്ന പേരിലുള്ള അവതാരികയ്ക്കു ചുവട്ടിൽ വിഎസ് ഒപ്പുവച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ഒരോർമപ്പെടുത്തലാണ് ഈ പുസ്തകമെന്നു നിസ്സംശയം പറയാമെന്ന് അവതാരികയിൽ വിഎസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ഓർമപ്പെടുത്തൽ എന്നു പറയുമ്പോൾ, സംഭവസമ്പന്നമായ ആ ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടേറെ ശ്രദ്ധേമായ അധ്യായങ്ങളുടെ ഒാർമപ്പെടുത്തലാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ, വേലിക്കകം ശങ്കരൻ അച്യുതാനന്ദൻ അല്ല, വാസ്തവത്തിൽ, വെന്തലത്തറ ശങ്കരൻ അച്യുതാനന്ദൻ ആണെന്ന തിരുത്തോടെയാണ് ജയനാഥ് ജീവചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത്. ടിപി വധം, 1996ൽ മാരാരിക്കുളത്ത് വിഎസിന്റെ പരാജയം, കോഴിക്കോട് സമ്മേളനത്തിലെ തിരിച്ചടി, 2015ൽ ആലപ്പുഴ സമ്മേളനത്തിൽനിന്നുള്ള ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്, മൂന്നാർ കയ്യേറ്റമൊഴിപ്പിൽ നടപടിയെ പാർട്ടിയും സിപിഐയും ഉൾപ്പെടെ ഉൽസാഹിച്ചു തടഞ്ഞത് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെയുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ.



പുസ്തകത്തിലെ ചില ശ്രദ്ധേയഭാഗങ്ങൾ:



ഗൗരിയമ്മയെ പുറത്താക്കലും വിഎസും

‘കെ.ആർ.ഗൗരിയമ്മ സിപിഎമ്മിന് അഭിമതയായിരിക്കുകയാണ്. സിപിഎമ്മിൽ തിരികെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സമ്മതമായതുമാണ്. 1994 ജനുവരി ഒന്നിനാണ് അവരെ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അവർ സിപിഎമ്മിൽ 45 വർഷം പിന്നിട്ടിരുന്നു. ഗൗരിയമ്മയെ പുറത്താക്കാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു എന്നായിരുന്നു പത്രക്കുറിപ്പ്. ഗൗരിയമ്മയ്ക്കെതിരെ ദാർശനിക പിഴവ് ചുമത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. താൻപ്രാമാണിത്തം, പാർട്ടി നിർദ്ദേശത്തിനു വഴങ്ങാതിരിക്കൽ, പാർട്ടിക്കു ദോഷം വരുന്ന പരസ്യപ്രസ്താവന എന്നിവയായിരുന്നു ചാർത്തപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങളുടെ ചുരുക്കം. സംസാരിച്ചാൽ തീരുന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം ഉയർന്നിരുന്നു.

കെ.ആർ.ഗൗരിയമ്മ വിഎസിനൊപ്പം (ഫയൽ ചിത്രം)

വിഎസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് തോൽപിക്കപ്പെട്ട ശേഷമായിരുന്നു ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് എതിരെ നടപടി. വിഎസിനെതിരെ നടപടിക്ക് പശ്ചാത്തലമൊരുക്കുന്നു എന്ന പത്രവാർത്ത വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഘട്ടവുമായിരുന്നു. ഗൗരിയമ്മ ഈ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിഎസ് വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനു വ്യക്തിപരമായ ശ്രമവും അദ്ദേഹം നടത്തി. പക്ഷേ, വിഎസിൽ ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു എന്നതാണു സത്യം. കാരണം, വിഎസിനെ സെക്രട്ടറിസ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റിയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തേത്, വിഎസിനെതിരെ ആരോപണം ഉണ്ടാകുകയും പാര്‍ട്ടി അന്വേഷണത്തിന് കമ്മിഷനെ വയ്ക്കുകയും െചയ്തിരുന്ന ഘട്ടവുമായിരുന്നു.

ഗൗരിയമ്മയോട് വിഎസ് ഒഴികെ ആരും സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിച്ചില്ല. പാർട്ടി രീതിയിലുള്ള കത്തിടപാടിൽ മാത്രമായിരുന്നു ആശയവിനിമയം. ഒരുപക്ഷേ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇ.കെ.നായനാർ ഒന്നു വിളിച്ച് സൗഹാർദത്തോടെ സംസാരിച്ചാൽ തീരുമായിരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്ന് വിഎസ് ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നായനാരെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ താൽപര്യക്കുറവാണ് നായനാർ മടിച്ചതിനു കാരണമെന്നാണ് വിഎസിനു കിട്ടിയ വിവരം. പാർട്ടി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന സമയമായിരുന്നു.

സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കെ.കെ.ചെല്ലപ്പനെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കി. ദേശാഭിമാനി തിരുവനന്തപുരം മാനേജരായിരുന്ന പി.കെ.ചന്ദ്രാനന്ദനെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ചുരുക്കത്തിൽ, വിഎസിനെതിരെ, കോഴിക്കോട് സമ്മേളനത്തിൽ ആരംഭിച്ച വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അന്തരങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു തോൽപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വിഎസിന് 70 വയസായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കാൽനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടു. അന്ന് സാധാരണ 70 വയസ് വാർധക്യത്തിലാവും. അന്നുമുതൽ വിഎസ് ഏറെ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ യുവമനസിനുപോലും അത്രയും താങ്ങാനാവില്ല.’

നിയമസഭയിൽനിന്നു പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന വി.എസ് (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

‘...കോഴിക്കോട് സമ്മേളനത്തിൽനിന്ന് അപമാനിതനായാണ് വിഎസ് മടങ്ങിയത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രഹരമായിരുന്നു അത്. ഹൃദയം പിളർന്നപോലെ വേദനിച്ചിറങ്ങി പോരുകയായിരുന്നു വിഎസ്.’

ഫാരിസും വിഎസും

‘ഫാരിസ് അബൂബക്കർ സിപിഎം അംഗമോ അനുഭാവിയോ ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ബിസിനസുകാരനാണ്. നാനാവിധ ബിസിനസുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതിനെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപവും ഉയർന്നുവന്നു. വിഎസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ വിഎസും ഫാരിസും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. വിഎസും മറ്റൊരാളുമായി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ, പാർട്ടി നിലപാട് വിഎസിനൊപ്പമായിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ തർക്കത്തിൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിഎസ് പാർട്ടിയെ ഒപ്പം പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ, കിട്ടിയില്ല. ഉപരി, ഫാരിസിനൊപ്പമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ആ നിലപാട് പരസ്യമാകുകയും ചെയ്തു. പാർട്ടിയുടെ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ, കൈരളി ടിവി, ആ പ്രശ്നത്തിൽ, ഫാരിസ് താമസിച്ച ചെന്നൈയിൽ പോയി സുദീർഘമായ അഭിമുഖം തയാറാക്കി ആവർത്തിച്ചു സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തു. അതിൽ പക്ഷപാതമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വിഎസിന്റെ അഭിമുഖം അതിനു പിന്നാലെയെങ്കിലും സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുമെന്ന് സ്വാഭാവികമായും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടും. അതുണ്ടായില്ല.’

2006: നിഷേധിച്ചശേഷം സ്ഥാനാർഥിത്വം

‘സിപിഎമ്മിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അനന്യസംഭവമായിരുന്നു. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധയിൽവരെ സജീവമായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ വിഎസിന്, തൊട്ടുവന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, മതിയായ കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ, മൽസരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നു പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ടി അണികളോ പൊതു സമൂഹമോ അങ്ങനൊന്ന് നിനച്ചിരുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം...

... തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു. 2006 ഏപ്രിൽ 22, 29, മേയ് 3 എന്നിങ്ങനെ. മാർച്ച് ആദ്യം തുടങ്ങിയതാണ് കോളിളക്കം. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കുലുക്കം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. എെകജി ഭവനിൽ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. രണ്ടിടത്തും, എകെജി ഭവനിലും എകെജി സെന്ററിലും, മാധ്യമക്കൂട്ടം തമ്പടിച്ചു. ദേശീയ മാധ്യമരംഗംവരെ വിഎസ് വിഷയത്തിലേക്ക് കാതുകൂർപ്പിച്ചു. ഈ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിഎസ് മൽസരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ പിബി അംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്ന ആ തീരുമാനം. ഇത് ഒരു വശത്ത്.

വിഎസും പിണറായിയും (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനലബ്ധിക്കുള്ള സുവർണാവസരം, അതും അവസാനത്തേത്, നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിഎസ്. എന്നാൽ, വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ അവിടെയെങ്ങും ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കോവളം കൊട്ടാരം അന്യാധീനപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ള സമരപന്തവുമായി കോവളം കൊട്ടാരമുറ്റത്ത്. ഒരു മനുഷ്യൻ പാടേ ഉലഞ്ഞുപോകുന്ന ആ സമ്മർദ്ദത്തിൽ, ഒട്ടും ഏശാതെ, സ്വതസിദ്ധമായ സമരാവേശവുമായി ഒരു ജനകീയ സമരമുഖത്ത്, 2006 മാർച്ച് 19ലെ ദൃശ്യമായിരുന്നു അത്. ആ ദിവസങ്ങൾ സിപിഎമ്മിന് സംഭവബഹുലമായിരുന്നു...

...വിഎസിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം വിജയസാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്നൊരു പ്രചാരണംകൂടി ഉണ്ടായി. വിഎസ് ‘വികസനവിരുദ്ധൻ’ എന്ന ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും ഭരണപക്ഷം അത് ഏറെ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും അതിനാൽ വിഎസ് മൽസരരംഗത്തുണ്ടായാൽ എൽഡിഎഫിന്റെ വിജയസാധ്യത മങ്ങുമെന്നുമായിരുന്നു പ്രചാരണം...

...വിഎസ് രാഷ്ട്രീയ യാഥാസ്ഥിതികനാണ്. ആധുനിക വിവക്ഷകൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹം വഴങ്ങുകയില്ല എന്നൊരു പ്രചാരണം വലിയ തോതിൽ നടന്നു. സിപിഎമ്മിൽ വികസന പദ്ധതി വീക്ഷണത്തിൽ രണ്ടു വിഭാഗമുണ്ടെന്നും അതിൽ ഒന്ന് യാഥാസ്ഥിതികപക്ഷവും മറ്റൊന്ന് ആധുനികവുമെന്നും നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് പ്രചാരണം നടന്നു. വിഎസിന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ വികലപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ പ്രചാരണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സിപിഎം ശ്രമിച്ചില്ലെന്ന വിമർശനം വിഎസിനുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാർച്ച് 21ന് വിഎസിനു സന്ദേശമെത്തി. അഭ്യർഥനയുടെ രൂപത്തിൽ.‘വിഎസ് മൽസരിക്കണം, മലമ്പുഴയിൽനിന്നാകാം.

‘എന്തേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ?’

‘വേണം, മത്സരിക്കണം.’

‘എനിക്കൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഏകകണ്ഠേന തീരുമാനമെടുക്കണം, ഭൂരിപക്ഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പറ്റില്ല.’

മാർച്ച് 24ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും യോഗം ചേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ 6 പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെംബർമാർ പങ്കെടുത്തു. യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിവന്ന വിഎസിനെ മാധ്യമങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു.

‘മണ്ഡലം ഏതാ?’

‘മലമ്പുഴതന്നെ.’

വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

മൂന്നാർ ഓപറേഷൻ

‘പട്ടയം നൽകാൻ അധികാരം കലക്‌ടർക്കാണ്. ആ അധികാരം എങ്ങനെ ഡപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർക്കു കയ്യാളാൻ കഴിയും? അങ്ങനെ നൽകിയ പട്ടയങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധുവാകും? രവീന്ദ്രൻ പട്ടയങ്ങൾ ഈവിധം അസാധു. ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ. സിപിഐയുടെ ഒാഫിസ് എന്നു പറയുന്ന കെട്ടിയം ബഹുനില സൗധമാണ്. അതിൽ ഏറെയും നടക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ ബിസിനസാണ്. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പട്ടയം പി.കെ.വാസുദേവൻ നായരുടെ പേരിലുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹവും കുടുംബവും അവിടെ കൃഷിചെയ്തു ജീവിക്കുന്നു എന്ന വാദം അംഗീകരിച്ചുള്ളതാണ് ആ പട്ടയം. ആ സമയം അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു താമസം. അതിനാൽ ആ പട്ടയം സാധുവല്ല. ആ സ്ഥലം കയ്യേറ്റ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇതായിരുന്നു ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

പക്ഷേ, പ്രശ്നം വഷളാക്കാനാണ് തൽപരകക്ഷിക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട പാവങ്ങളെ അണിനിരത്തി ദൗത്യസംഘത്തിനെതിരെ പ്രകോപനപരമായി പ്രതിഷേധ മാർച്ചും പൊതുയോഗവുമൊക്കെ നടത്തുന്നതിൽ എതിർപക്ഷം വിജയിച്ചു. സിപിഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ വരെ മൂന്നാറിലെത്തി ദൗത്യസംഘത്തെ വിരട്ടി. സിപിഐയുടെയും സിപിഎമ്മിന്റെയും പുതിയ നിലപാട് മൂന്നാർ ഒാപറേഷനെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. എല്ലാവരും ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ വെറും കാണികളായിരുന്നു എൽഡിഎഫിലെ ചെറുകക്ഷികൾ. മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസിനു ചുറ്റും മൂന്നാർ ഒഴിപ്പിക്കലിനെതിരെ പ്രതിരോധ മതിൽ ഉയർന്നു.

വിഎസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ. ഉപരി, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം തുടരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യം മൂന്നാർ ഭൂമാഫിയയ്ക്ക് സന്തോഷകരമായിരുന്നു. അവർ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു...



വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ

...മൂന്നാർ ദൗത്യം തടസപ്പെടുകയാണെന്ന് വിഎസിനു വ്യക്തമായി. അദ്ദേഹം ഏറെ അസ്വസ്ഥനായി. വലിയ ആത്മസംഘർഷത്തിലായി എന്നുതന്നെ പറയാം. സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും എൽഡിഎഫും മന്ത്രിസഭയും ഏകകണ്ഠമായെടുത്ത തീരുമാനമാണ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ തന്റെ നിലപാടുകൾക്കൊപ്പം നിന്നവരുമായി വിഎസ് നിരന്തരമായി കൂടിയാലോചിച്ചു.

വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സമസ്യകളിൽ വിഎസിന്റെ ശരിയായ നിലപാടിനൊപ്പം ഇടുക്കി ജില്ലാ നേതൃത്വം നിലകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വക സമരത്തിന് ഇടുക്കി ജില്ലാ നേതൃത്വം ശക്തി പകർന്നിരുന്നു. ഇതിലും അതുണ്ടാകുമെന്ന് വിഎസ് പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ, സംഭവിച്ചത് നേരെ മറിച്ചാണ്. രാജ്യമാകെ ആവേശപൂർവം ഉറ്റുനോക്കിയ സംരംഭത്തിൽ കൈത്താങ്ങു നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. വിഎസിന്റെ നിലപാടിനോടു മാത്രമല്ല, വിഎസിനോടുള്ള അനുഭാവവും കൂറും അവർ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു.’

English Summary: Excerpts From CPM Leader and Former CM VS Achuthanandan's 'Aathmarekha'