ഇഡിക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടരാം; അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ ഇഡിക്കെതിരെ (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടരാമെന്നു ഹൈക്കോടതി. സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഇഡിയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല. കേസ് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഫ്‌ഐആര്‍ അസംബന്ധമണെന്ന് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു. ഇഡിക്കെതിരായ കേസ് നിയമപരമായി നിലനില്‍ക്കില്ലെന്നും അത് അനുവദിച്ചാല്‍ നിയമവ്യവസ്ഥ തകരുമെന്നുമായിരുന്നു വാദം. തെളിവുകള്‍ നശിപ്പിക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശ്രമമെന്നും ഇഡി ആരോപിച്ചു. സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഫ്‌ഐആറും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ്. മൊഴിക്കായി സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് കോടതിയാണെന്നും ഇഡി ഹൈക്കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: High Court allows Crime Branch to continue investigaton in ED case