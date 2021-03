പുനലൂർ–ചെങ്കോട്ട പാതയിൽ ട്രെയിനുകളിലെ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടും; 16 ആകും

കൊച്ചി∙ പുനലൂർ–ചെങ്കോട്ട പാതയിൽ ട്രെയിനുകളിലെ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ പച്ചക്കൊടി. 14 കോച്ചുകൾക്കാണു ഗാട്ട് സെക്‌ഷനായ പാതയിൽ ഇപ്പോൾ അനുമതിയുള്ളത്. ഇത് 16 ആക്കി ഉയർത്താൻ തടസമില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടാണു ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അംഗീകരിച്ചത്.

വൈകാതെ ചെന്നൈ എഗ്‌മൂർ–കൊല്ലം എക്സ്പ്രസിൽ 2 കോച്ചുകൾ കൂടി അനുവദിക്കും. കോച്ചുകളുടെ കുറവു മൂലം ഈ സെക്‌ഷനിൽ ട്രെയിനുകളിൽ ആവശ്യത്തിനു യാത്രാസൗകര്യമില്ലെന്ന വിഷയം മനോരമ ഒാൺലൈൻ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

390 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടു ഗേജ് മാറ്റം നടത്തിയ പാതയിൽ 2 ട്രെയിനുകൾ മാത്രമാണു ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കുകയോ ഉള്ള ട്രെയിനുകളിൽ കോച്ചുകൾ കൂട്ടുകയോ വേണമെന്ന യാത്രക്കാരുടെ ഏറെക്കാലമായുളള ആവശ്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പരിഹാരമാകുന്നത്.



2018ൽ തുറന്ന പാതയിൽ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണത്തിലെ നിയന്ത്രണം മൂലം കൂടുതൽ സർവീസുകൾക്കു റെയിൽവേയും താൽപര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. തിരുനെൽവേലി–പാലക്കാട് പാലരുവി എക്സ്പ്രസിലും വൈകാതെ 2 കോച്ചുകൾ കൂട്ടും. എന്നാൽ പ്രഥമ പരിഗണന കൊല്ലം– െചന്നൈ ട്രെയിനിനാകും. പാലരുവിയിൽ കോച്ചുകൾ കൂട്ടുന്നതോടെ കേരളത്തിനുള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കു വലിയ സഹായമാകും.

പാത തുറന്ന ഘട്ടത്തിൽ സുരക്ഷാ കമ്മിഷണറുടെ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിൽ കരുത്തു കൂടിയ എൻജിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആനുപാതികമായി കോച്ചുകൾ കൂട്ടാൻ കഴിയുമെന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും തുടർനടപടി വൈകുകയായിരുന്നു. ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജർ ജോൺ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കോച്ചുകൾ കൂട്ടുന്നതിന്റെ സാധ്യതയാണു പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ചത്.

തുടർന്നു മധുര ഡിവിഷൻ കോച്ചുകൾ കൂട്ടാൻ അനുമതി തേടി മുഖ്യ സുരക്ഷാ കമ്മിഷണറെ സമീപിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ വൈകാതെ തന്നെ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനുളള ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുമെന്നു അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സർവീസ് ആരംഭിക്കാനുള്ള എറണാകുളം–വേളാങ്കണ്ണി ട്രെയിനിലും 16 കോച്ചുകൾ ലഭ്യമാക്കും.

കയറ്റിറക്കങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഗാട്ട് സെക്‌ഷനായതിനാൽ മുൻപിലും പുറകിലും എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ചാണു പുനലൂർ മുതൽ ഭഗവതിപുരം വരെ ട്രെയിനുകൾ ഒാടിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ അധിക എ‍ഞ്ചിൻ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടാണു റെയിൽവേയ്ക്കുള്ളത്.

