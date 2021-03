രാത്രിയിലെ മൊബൈൽ ചാർജിങ് അനുവദിക്കില്ല; ട്രെയിനുകളിൽ നിയന്ത്രണം

ന്യൂഡൽഹി∙ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രാത്രി 11 മുതൽ പുലർച്ചെ 5 മണിവരെ മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ യാത്രക്കാർ‌ക്കും വിലക്കേർപ്പെടുത്തി റെയിൽവേ. അടുത്തിടെ ട്രെയിനുകളിലുണ്ടായ തീപിടിത്ത സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുൻകരുതൽ. ഈ സമയത്ത് ചാർജിങ് പോയിന്റുകളിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണം നിർത്തിവയ്ക്കും.

പടിഞ്ഞാറൻ റെയിൽവെ മാർച്ച് 16 മുതൽ തന്നെ ഇതു നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. 2014ൽ ബാംഗ്ലൂർ-ഹസൂർ സാഹിബ് നാന്ദേഡ് എക്സ്പ്രസിലുണ്ടായ തീപിടിത്തതിനു പിന്നാലെ തന്നെ രാത്രി ചാർജിങ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് റെയിൽവെ സേഫ്റ്റി കമ്മിഷണർ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ അതു നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല.

English Summary: No charging of phones, laptops in trains from 11 pm to 5 am: Railways