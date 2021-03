‘പാലിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകില്ല’; മകളുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രിയങ്കയുടെ മറുപടി

കൊല്ലം∙ മകളെ പേടിയുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടു തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് തെറ്റായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കില്ലെന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊട്ടാരക്കരയില്‍ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രിയങ്ക ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

'കേരളത്തിലേക്കാണ് യാത്രയെന്നു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അവിടെ ചെന്ന് എന്താണ് പറയാന്‍ പോകുന്നത് എന്ന് എന്റെ മകള്‍ മിരയ എന്നോടു ചോദിച്ചു. പാലിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും അമ്മ അവരോടു പറയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നും അവള്‍ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളായാലും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ജനങ്ങളായാലും ആരായാലും ജനങ്ങളുടെ മുന്നില്‍നിന്നു പാലിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും നല്‍കില്ല. ഒരു പക്ഷേ, നിങ്ങളേക്കാള്‍ ഏറെ എനിക്ക് എന്റെ മകളെ പേടിയുണ്ട്. എല്ലാ അമ്മമാര്‍ക്കും ഉള്ളതു പോലെ..' - പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

യുഡിഎഫിന്റെ മഹാസമ്മേളനത്തെ ആവേശത്തില്‍ ആറാടിച്ച പ്രസംഗത്തിനു ശേഷം പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി മാര്‍ത്തോമ്മാ സഭ ജൂബിലി മന്ദിരം സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫിസിലെത്തി. അല്‍പം വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം വിശ്രമിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോഴാണു സഭയുടെ അഗതി മന്ദിരത്തിലെ അമ്മമാര്‍ തന്നെ കാത്തു നില്‍ക്കുന്നെന്നു പ്രിയങ്ക അറിഞ്ഞത്.

ഇതോടെ മുറിയില്‍നിന്നു പുറത്തേക്കിറങ്ങി. തന്നെ കാത്തു നിന്ന അമ്മമാര്‍ക്കിടയിലേക്കെത്തിയ പ്രിയങ്ക കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിനിയായ വനജാക്ഷിയമ്മയെയും വാളകം സ്വദേശിനിയായ ഏലിയാമ്മയെയും ചേര്‍ത്തു പിടിച്ചു, മാറോടണച്ചു. ഇതിനിടെ അവര്‍ പറഞ്ഞ സങ്കടങ്ങള്‍ കേട്ടു. കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എംപി അതു പരിഭാഷപ്പെടുത്തി നല്‍കി.

'അവരുടെ വിഷമം കേട്ട് എനിക്കു സങ്കടം വരുന്നു' എന്നായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ മറുപടി. പിന്നീട് മുന്നോട്ടു നീങ്ങി മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് അരികിലേക്കു പോകാന്‍ ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും സുരക്ഷാ ഭടന്‍മാര്‍ വിലക്കി. എങ്കിലും അല്‍പം മുന്നോട്ടു പോയി അവരെയും കൈവീശിക്കാട്ടി വിശേഷങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചാണു പ്രിയങ്ക തിരിച്ചു നടന്നത്.

English Summary: No False promises for Kerala says Priyanka Gandhi