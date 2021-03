ആസൂത്രണമില്ലായ്മ: പ്രിയങ്ക നേമത്ത് എത്തിയില്ല; പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നേമത്ത് എത്താത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്ഥാനാർഥി കെ.മുരളീധരന്‍. ഇന്നലെ റോഡ് ഷോ നടന്നില്ല. വിഷയത്തിൽ കെപിസിസി ഇടപെടുന്നില്ലെന്നാണ് മുരളീധരന്റെ ആരോപണം. നേതൃത്വത്തെയും പ്രിയങ്കയെയും പ്രതിഷേധമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന് നേമത്ത് എത്താമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഉറപ്പുനല്‍കിയെന്നാണ് വിവരം. ആസൂത്രണമില്ലായ്മ മൂലം പ്രിയങ്കയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പര്യടനത്തിൽ സമയക്രമം പാലിക്കാനായിരുന്നില്ല. തീരദേശമേഖലയിലെ റോഡ് ഷോ പോലും നിശ്ചയിച്ച രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല.

English Summary: Priyanka Gandhi could not attend election campaign in Nemom, K Muralidharan protests