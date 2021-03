രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്കയ്ക്കും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയില്ല: കാരാട്ട്

പാലക്കാട്∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഇടതുസര്‍ക്കാരിനെതിരെ നുണപ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്ന് സിപിഎം പിബി അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ട്. ആർഎസ്എസിന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്കയ്ക്കും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയില്ല.

എൽഡിഎഫ് കേരളത്തിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർ അജ്ഞരാണ്. യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആരോപണത്തോട് ഒറ്റപ്പാലത്തുവച്ച് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



പ്രകാശ് കാരാട്ട്

English Summary : Rahul and Priyanka not aware of Kerala politics, says Prakash Karat