മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ഡൗണ്‍ ആലോചനയിലില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. അതേ സമയം കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാന്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ നടപ്പാക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ഡൗണ്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് താങ്ങാനാകില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് തോപെ പറഞ്ഞു.



കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കടകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനസമയം നിജപ്പെടുത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറെ ആളുകളെത്തുന്ന മാളുകള്‍, റസ്‌റ്ററന്റുകള്‍, സിനിമാ തിയറ്ററുകള്‍ എന്നിവ പൂര്‍ണമായി അടച്ചിട്ടേക്കും. ഹോം സര്‍വീസ് അനുവദിക്കും. ലോക്കല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തില്ല. വിവാഹ, സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളില്‍ കര്‍ശനമായ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി സിതാറാം കുന്തെ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും സംയോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

15 ദിവസത്തേക്ക് ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം വിദഗ്ധരുടെ നിര്‍ദേശം. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയും ഇതിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ എന്‍സിപി ശക്തമായി എതിര്‍ത്തു. അത്യാവശ്യമാണെങ്കില്‍ മുന്‍കൂര്‍ നോട്ടിസ് നല്‍കി വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ലോക്ഡൗണ്‍ ആകാമെന്ന നിലപാടാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചത്. തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണം. എംപി, എംഎല്‍എ ഫണ്ട് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ പൃഥ്വിരാജ് ചവാന്‍ പറഞ്ഞു.

