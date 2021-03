വൈപ്പിൻ പാലത്തിനടിയിലെ അജ്ഞാത മൃതദേഹം സനു മോഹന്റേതോ?

കൊച്ചി∙ വൈപ്പിൻ പാലത്തിനടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീർണിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ അജ്ഞാത മൃതദേഹം തൃക്കാക്കര കങ്ങരപ്പടി ശ്രീഗോഗുലം ഹാർമണി ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നു കാണാതായ സനു മോഹന്റേതോ എന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു. നാലു ദിവസത്തിലേറെ പഴക്കം അനുമാനിക്കുന്ന മൃതദേഹം ഇന്നലെ ഗോശ്രീ മൂന്നാം പാലത്തിന് അടിയിലാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പാന്റും ഷർട്ടുമാണ് വേഷം. ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചറിയാനാകുമോ എന്നാണ് പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത്.

സംഭവത്തിൽ മുളവുകാട് പൊലീസാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം സനുവിന്റേതാണോ എന്നറിയാൻ വിശദമായ പരിശോധന വേണ്ടിവരുമെന്ന് തൃക്കാക്കര അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ ശ്രീകുമാർ മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. സനുവിനെ കാണാതായി നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു വിവരവും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണു പൊലീസ് നടപടി.

സനു മോഹന്റെ മകൾ വൈഗയെ കഴിഞ്ഞ 21ന് മുട്ടാർ പുഴയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവരുടെ വാഹനം പാലക്കാട് വാളയാർ അതിർത്തി കടന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ വാഹനം ഓടിച്ചത് സനുവാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ പൊലീസിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. വാഹനം കോയമ്പത്തൂർ സുഗുണപുരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധി വരെ എത്തിയതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണ സംഘം തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സനുവിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇയാൾ പണം നൽകാനുള്ള ആരെങ്കിലും കാറുമായി കടന്നു കളഞ്ഞതാണോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

മകളെ വകവരുത്തി കടന്നു കളഞ്ഞതാണെങ്കിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പൊലീസ് സനുവിന്റെ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള രേഖാ ചിത്രങ്ങൾ തയാറാക്കി പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യയെ ആലപ്പുഴയിലെ ബന്ധുവീട്ടിൽ ആക്കിയശേഷം സനു വൈഗയുമായി എറണാകുളത്തെ ഫ്ലാറ്റിലെത്തുകയായിരുന്നു. അന്നു രാത്രി ഇരുവരും കാറിൽ പുറത്തേക്കു പോയതായി പൊലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെയാണ് വൈഗയെ പുഴയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെ തിരുവനന്തപുരം പൂവാറിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് സനുവിന്റേതാണോ എന്നറിയാൻ പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അത് സനു അല്ല എന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി സനു മോഹന്റെ പെരുമാറ്റത്തില്‍ ചില അസ്വഭാവികതകൾ കണ്ടിരുന്നുവെന്നും തന്നോടു കാര്യമായി സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് ഭാര്യയുടെ മൊഴി. ചില സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണിലേക്കുള്ള വിളികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

