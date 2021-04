മലപ്പുറം ∙ രാജ്യത്തു പൗരത്വനിയമം നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നിയമം നടപ്പാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമങ്ങളെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളുയർത്തി പ്രതിപക്ഷം നേരിടും. അസമിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഇതേ ഉറപ്പ് താൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അരീക്കോട് നടന്ന റോഡ്‌ ഷോയ്ക്കിടെ രാഹുൽ പറഞ്ഞു.



English Summary: CAA: Will not allow it to be implemented, says Rahul Gandhi