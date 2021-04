വാളയാര്‍ കേസ് സിബിഐ ഏറ്റെടുത്തു; കൊലക്കുറ്റവും പോക്സോയും ചുമത്തി

പാലക്കാട്∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ദലിത് സഹോദരിമാർ വാളയാറിൽ പീഡനത്തിനിരയാകുകയും ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്ത കേസ് സിബിഐ ഏറ്റെടുത്തു. രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും മരണത്തില്‍ രണ്ട് കേസുകള്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്. പോക്സോ കുറ്റവും ചുമത്തി. തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് ഡിവൈഎസ്പി അനന്തകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

കേസ് സിബിഐ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. 13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ 2017 ജനുവരി 13നും 9 വയസ്സുള്ള സഹോദരിയെ 2017 മാർച്ച് നാലിനും തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതയാണു കേസിന് ആധാരം.



English Summary : CBI to take over Walayar case