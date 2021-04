തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കാം: ചീഫ് സെക്രട്ടറി

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടായേക്കാമെന്നും രോഗബാധ കൂടുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വേണ്ടിവരുമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയി. ഫോര്‍ട്ട് ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ് കുത്തിവയ്പ്പെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.



സംസ്ഥാനത്ത് 45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരുടെ വാക്സിനേഷന് ആദ്യ ദിനത്തില്‍തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കുത്തിവയ്പ്പെടുത്തവരുടെ എണ്ണം 35 ലക്ഷം കടന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുതലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ തുടങ്ങി 1492 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വാക്സീന്‍ വിതരണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

കുത്തിവയ്പ്പെടുത്തതിൽ 21 ലക്ഷത്തിലേറെയും 60 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവരാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 38 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് വന്നുപോയെന്നാണ് കണക്ക്. മൂന്നരക്കോടിയില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് ഇനിയും രോഗം ബാധിച്ചേക്കാം. മഹാരാഷ്ട്ര ഉള്‍പ്പെടെയുളള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വീണ്ടും രോഗബാധ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ എത്രയും വേഗം വാക്സീന്‍ സ്വീകരിച്ച് സുരക്ഷിതരാകണമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്.

www.cowin.gov.in എന്ന പോര്‍ട്ടല്‍ വഴിയോ ആരോഗ്യസേതു ആപ് വഴിയോ വീടിനു സമീപമുളള വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ നേരിട്ടെത്തിയോ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ സൗജന്യമായ വാക്സിനേഷനു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍ 250 രൂപ നൽകണം. വാക്‌സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ പോകുമ്പോള്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡോ മറ്റേതെങ്കിലും അംഗീകൃത ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയോ കരുതണം.

English Summary: Covid-19 cases likely to surge in Kerala