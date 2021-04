‘കിറ്റ് നൽകി ജനത്തെ മടിയന്മാരാക്കുന്നു, കടം കൂട്ടി സർക്കാരിന്റെ ‘ഫിസ്കൽ ഇല്യൂഷൻ’

ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗം അസമത്വം വർധിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുകയാണെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ഡോ. ജോസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഒരുപാട് ആഘോഷിച്ച കേരള വികസന മാതൃകയുടെ പരാജയമാണിത്. അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ, ആരോഗ്യമേഖലയിലെ പുതിയ രോഗങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ, സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാതെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആശ്രിത സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു നടക്കുന്നത്. ഇതു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദീർഘകാല താൽപര്യത്തിനു ദോഷമാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എൽഡിഎഫ്–യുഡിഎഫ് മുന്നണികളുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ കാര്യമായ ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രണ്ടു മുന്നണികളുടെ പ്രകടനപത്രികകളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് ‘മനോരമ ഓൺലൈനോടു’ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പരാജയപ്പെടുന്ന കേരള വികസന മാതൃക



രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ നടന്ന ഒരു പഠനം വ്യക്തമാകുന്നത് കേരളം അതിവേഗം അസമത്വം വർധിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി മാറുകയാണെന്നാണ്. വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ദരിദ്രരും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ 60 ശതമാനവും മദ്യം, ലോട്ടറി, പെട്രോൾ, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്നാണു ലഭിക്കുന്നത്. കോവിഡിനു ശേഷം ലോട്ടറി വിൽപന ഇരട്ടിച്ചുവെന്നാണു കണക്ക്. അധ്വാനിച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം ആളുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭാഗ്യാന്വേഷികളായി മാറുന്നുവെന്നാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഡോ.ജോസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ

പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന യുവാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും തൊഴിൽ ഇല്ല. സർക്കാർ ജോലികൊണ്ടു മാത്രം തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണു പരിഹാരം. അതിനു വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റണം. വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ എത്തുന്നവർക്ക് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ വൈദ്യുതി വായ്പ എന്നിവയിൽ ഉദാരമായ സബ്സിഡികൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സബ്സിഡികൾ നൽകാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ കേരളത്തിനില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണു നിക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ടു വരുന്നത്?

കേരളത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ ഐടി, ടൂറിസം എന്നിവയും തിരിച്ചടി നേരിടുകയാണ്. പ്രവാസികൾ മടങ്ങിയെത്തുന്നതും കാർഷിക മേഖലയുടെ തകർച്ചയുമാണു മറ്റു ഭീഷണികൾ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു പ്രകടന പത്രികകളെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. എൽഡിഎഫ് മുന്നോട്ടുവച്ച അൻപതിന പരിപാടികളിൽ പോലും പൊതു വിഭവ സമാഹരണത്തിന് നിർദേശങ്ങളില്ല. വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള മത്സരം അത് എങ്ങനെ നിറവേറ്റുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കൃത്യമായ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറാക്കിയ പദ്ധതികൾ അല്ല പ്രകടന പത്രികകളിലുള്ളത്. പൊതു വിഭവ സമാഹരണത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവായ നയം ആർക്കും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തും പറയാം. ഇതൊക്കെ കാരണം പ്രകടന പത്രികകളെ ജനങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നുമില്ല.

വർധിച്ചു വരുന്ന കടക്കെണി

സംസ്ഥാനം വലിയ കടക്കെണിയിലാണെന്നതു മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ കടക്കെണി 3,20,000 കോടി രൂപയോട് അടുക്കുകയാണ്. ശമ്പളം, പെൻഷൻ, എടുത്ത കടത്തിന്റെ പലിശ എന്നിവ കഴിഞ്ഞാ‍ൽ പൊതുവിഭവങ്ങൾ മിച്ചമില്ല. അപ്പോൾ പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണു നിറവേറ്റാനാവുക? കേരളം എല്ലാ രീതിയിലും പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ചു കൂടിയേയുള്ളൂവെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയിലെ സമീപനം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞുള്ള ചികിത്സയല്ല ഇത്. ഒരു മരം കുലുക്കി എല്ലാം വരുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താനാണു ശ്രമം. യുഡിഎഫിനും കൃത്യമായ ഒരു നയം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഇല്ല.

ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന പൊള്ളത്തരം

ഉറച്ച സമ്പദ്ഘടന സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുവഴി കൂടുതൽ പൊതുവിഭവങ്ങൾ സമാഹരിച്ചുമാണു ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാരുകളുടെ സമീപനം ഇതല്ല .ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഭാരം വരില്ല. എല്ലാം സർക്കാർ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന ധാരണ പരത്താനാണു ശ്രമം. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ധനമിഥ്യ (ഫിസ്കൽ ഇല്യൂഷൻ) എന്നാണിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കുറേക്കാലമായി കേരളത്തിലെ സർക്കാരുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധനമിഥ്യ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിനു കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കിറ്റ് നൽകുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിന്റെ നടപടി പരിശോധിക്കാം.

ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളവർക്കു മാത്രം കിറ്റ് നൽകുന്നതിനു പകരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്കും കൂലിപ്പണിക്കാർക്കും ഒരുപോലെ അതു വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വളരെ കുറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണിത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യം അളക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു ആവശ്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതെന്നു നോക്കിയാണ്. വികസനത്തിനായി നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ജനം കാണിക്കുന്ന ജാഗ്രത പ്രധാനമാണ്. അത്തരം ഒരു സമൂഹത്തിനു മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും നിയന്ത്രിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനുമാകൂ.

കോവിഡ്‌കാലത്ത് വിതരണത്തിനായി കിറ്റുകൾ തയാറാക്കുന്നു. ചിത്രം: മനോരമ

ഇപ്പോൾ കിറ്റ് വിതരണത്തിലെ അഴിമതിയെയോ കെടുകാര്യസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരാറില്ല. സർക്കാരുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇതു തന്നെ. എല്ലാ കാര്യത്തിനും സർക്കാരിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ആശ്രിത സംസ്കാരം വളർന്നു വരുന്നു. ഇതു ജനാധിപത്യത്തിനു ദോഷമാണ്. തമിഴ്നാട് നേരത്തേ പരീക്ഷിച്ചതാണിത്. അവരെ അതു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു തള്ളിവിട്ടുവെന്നതാണു വസ്തുത. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അതു നൽകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. കിറ്റ് വാങ്ങി ശീലിച്ച ജനം അധ്വാനിക്കാൻ തയാറാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. അവിടത്തെ ഫാക്ടറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലുള്ള ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളാണുള്ളത്.

തകരുന്ന സമ്പദ്ഘടന

കേരള വികസന മാതൃകയെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു വരവിന്റെ വക്കിലാണ്. ഇപ്പോൾത്തന്നെ 12 ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ മടങ്ങിവന്നു കഴിഞ്ഞു. അവർ തിരികെ പോകാൻ തയാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതം കനത്തതായിരിക്കും. കേരളം അതിവേഗം വൃദ്ധസദനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃദ്ധജനങ്ങൾ കേരളത്തിലാണ്. ജനസംഖ്യയുടെ 20 ശതമാനത്തിലേറെ വരും ഇത്. 2025 ആകുമ്പോൾ വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ അനുപാതം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും.

ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം ഏറ്റവും ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണു കേരളം. അതിന്റെ അനന്തരഫലം കൂടിയാണിത്. അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു കുടിയേറാനും അവിടെനിന്നു വരുമാനം എത്തിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതകൾക്കാണിതു മങ്ങലേൽപിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കേരളത്തിന്റെ സാധ്യതകൾക്കുമേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നു. ഒരു മഹാ പ്രളയത്തിനു നാം സാക്ഷിയായി. അതിന്റെ ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. ഇത് കനത്ത തിരിച്ചടിയായത് കൃഷി മേഖലയ്ക്കാണ്.

കോവിഡ് പോലെയുള്ള മഹാമാരി ആരോഗ്യ രംഗത്തു പുതിയതായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ രോഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതകൾക്കാണു പ്രഹരം ഏൽപിക്കുന്നത്. ഐടി മേഖലയും സുരക്ഷിതമല്ല. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഉൽപന്നങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയ്ക്കു വേണ്ടി ഇവിടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഏതു പ്രതിസന്ധിയും ഈ രംഗത്തിനു തിരിച്ചടിയാകുമെന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബദൽ വികസന സാധ്യതകൾ തിരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുകയാണു പ്രകടന പത്രികകൾ.

കൃഷിയിലെ സാധ്യതകൾ

കേരളത്തിന് ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു മേഖല കൃഷിയാണ്. കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് വൈവിധ്യമായ കൃഷി സമ്പ്രദായമുള്ള ലോകത്തിലെതന്നെ അപൂർവമായ പ്രദേശമാണിത്. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ വിളകൾ, കിഴങ്ങു വർഗങ്ങൾ, നാണ്യ വിളകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വൈവിധ്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമമുണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ? നമ്മുടെ കൃഷി ഉൽപന്നങ്ങളിൽ അധികവും സംസ്കരിക്കാതെയാണു കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നത്. അതിനു പകരം അവയെ സംസ്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായ സംസ്കാരവും കൂടി വളർത്തിയെടുക്കാനാകണം.

വേണം കേരളത്തിന്റെ ഉൽപന്നങ്ങൾ

ഉൽപാദന മേഖലയിലെ കേരളത്തിന്റെ പരാജയം മനസ്സിലാക്കാൻ മാളുകൾ സന്ദർശിച്ചാൽ മതി. അവിടെ കേരളത്തിന്റെ തനതായ എത്ര ഉൽപന്നങ്ങളുണ്ടാകും? കുറച്ചു ധാന്യപ്പൊടികളിൽ അതു പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് സോപ്പും മസാലകളും പോലുള്ള ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളും ബ്രാൻഡുകളും കേരളത്തിന്റേതായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവ ഇല്ലാതാകുന്നുവെന്നുതന്നെ പറയാം. ജിഎസ്ടി വന്നതോടെ ഉൽപാദന രംഗത്ത് കേരളത്തിനു വലിയ സാധ്യതകളാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

വികസനത്തിന്റെ ‘എം’ മന്ത്രങ്ങൾ

നാല് എമ്മുകൾ (4 Ms) ആണ് വ്യവസായ വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. മണി, മാൻപവർ, മെറ്റീരിയൽ, മാർക്കറ്റ് (മൂലധനം, മനുഷവിഭവശേഷി, വിഭവങ്ങൾ, വിപണി) എന്നിവയാണ്. ആളോഹരി ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണു കേരളം. അതിന്റെ 60% മാത്രമേ ഇവിടെ വായ്പയായി വിതരണം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുൾപ്പെടെ 36 ലക്ഷം അഭ്യസ്തവിദ്യർ ഇവിടെയുണ്ട്. കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ, സമുദ്ര വിഭവങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ തുടങ്ങിയ വലിയ വിഭവശേഖരവും ഇവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ ഉൽപന്നങ്ങളായി മാറുന്നില്ല. ഇതിനെ വേണ്ടവിധം വിനിയോഗിച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് പുതിയ സാധ്യത തുറന്നു കിട്ടും. എന്നാൽ പ്രകടന പത്രികകൾ അതിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നില്ല.

