‘എനിക്ക് കലാശക്കൊട്ട് വേണ്ട, ആ പണം ജനത്തിന്’; പാലാക്കാരോട് കാപ്പൻ

പാലാ ∙ കേരളം ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത്തവണ മുന്നിലുള്ളത് പാലായാണ്. മാണി സി.കാപ്പൻ തുടരുമോ അതോ ജോസ് കെ.മാണി വാഴുമോ എന്നതാണ് പ്രധാനചോദ്യം. ആർക്കൊപ്പമാണ് പാലാക്കാർ എന്നതിന്റെ വിധിയെഴുത്ത് കൂടിയാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം മണ്ഡലത്തിലെത്തി കാപ്പന് വേണ്ടി വോട്ടുചോദിച്ചിരുന്നു.

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കാപ്പൻ പങ്കുവച്ച വ്യത്യസ്തമായ പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച. ഇത്തവണ തനിക്ക് കലാശക്കൊട്ട് വേണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധവാരമായ വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ പരസ്യ പ്രചാരണങ്ങളിൽനിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും, ഞായറാഴ്ച കലാശക്കൊട്ട് ഒഴിവാക്കാനും അതിനു ചെലവ് വരുമെന്ന് കരുതുന്ന പണം ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യത്തിന് വിനിയോഗിക്കാനും തീരുമാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

മാണി സി.കാപ്പന്റെ കുറിപ്പ് വായിക്കാം:



പ്രിയ പാലാക്കാരെ,



ഏതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും പ്രചാരണഘട്ടത്തിലെ അവസാന നടപടി എന്ന നിലയിലാണു കലാശക്കൊട്ട് നടത്തുന്നത്. പരസ്യ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കുക എന്നതിലുപരി ഓരോ സ്ഥാനാർഥിയുടെ ശക്തിയും കരുത്തും ജനസ്വാധീനവും തെളിയിക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൂടി ആണ് കലാശക്കൊട്ട്.



പതിവിനു വിപരീതമായി ഇത്തവണ എന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലാശക്കൊട്ട് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ആണ്. വിശുദ്ധവാരമായ വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ പരസ്യ പ്രചാരണങ്ങളിൽനിന്നു മാറി നിൽക്കാനും, ഞായറാഴ്ച നടക്കേണ്ട കലാശക്കൊട്ട് ഒഴിവാക്കി, അതിനു ചെലവ് വരുമെന്ന് കരുതുന്ന പണം ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യത്തിന് വിനിയോഗിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

കലാശക്കൊട്ടിനു പകരം, മണ്ഡലം തലത്തിൽ ആർഭാടരഹിതമായ സമാപനം നടത്താനാണ് തീരുമാനം. ഈ തീരുമാനം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും ഏറ്റെടുക്കണം എന്നും വിനീതമായി അഭ്യർഥിക്കുന്നു.



English Summary : Mani C Kappan facebook post on final day of public election campaign