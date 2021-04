തിരുവനന്തപുരം∙ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ കേരളത്തിൽ ബിജെപി ഇല്ലാതാകുമെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിൻ പൈലറ്റ്. കേന്ദ്രസർക്കാർ കർഷകരെ വഞ്ചിച്ചപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിച്ചു. ഇന്ത്യയിലാകമാനം അഭിപ്രായ സർവേകൾ തെറ്റിയ ചരിത്രമാണുള്ളതെന്നും സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: No more BJP in Kerala after this election, says Sachin Pilot